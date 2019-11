Semifinálový sen sa vzdialil, Polášek s Dodigom prehrali aj druhý zápas

Slovensko-chorvátsky tenisový pár Filip Polášek a Ivan Dodig prehrali na turnaji Nitto ATP Finals aj druhý zápas a sen o postupe do semifinále sa výrazne znížili.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Definitívne môže zhasnúť už v utorok večer, ak juhoafricko-novozélandský tandem Raven Klaasen, Michael Venus zdolá poľsko-brazílsku dvojicu Lukasz Kubot, Marcelo Melo.

V londýnskej O2 aréne podľahli za 80 minút v skupine Jonasa Björkmana štvrtému nasedenému americko-britskému páru Rajeev Ram a Joe Salisbury. Po dvoch dueloch sú Polášek s Dodigom na poslednej štvrtej priečke tabuľky bez zisku bodu.

V úvodnom sete sa podarilo za stavu 2:1 prelomiť Poláškovi s Dodigom podanie súpera a bod následne aj potvrdili, čo sa ukázalo ako kľúčový moment prvého setu. Slovensko-chorvátsky pár prvý set vyhral 6:3 za 33 minút.

V druhom sete si oba páry držali svoje podanie, až v šiestej hre sa Ramovi so Salisburym podarilo brejknúť slovensko-chorvátsky pár a ujali sa vedenia 4:2. Za 30 minút vyhrali napokon set 6:3.

Po druhý raz na turnaji tak musel Polášek s Dodigom hrať zápasový tajbrejk. A po druhý raz ho nezvládli.

Ram a Salisbury začali zápasový tajbrejk vynikajúco. Získali bod pri podaní súperov a následne dvakrát uspeli pri vlastnom servise, čo znamenalo náskok 3:0. Polášek s Dodigom na to pohotovo zareagovali a v najkratšom možnom čase vyrovnali stav na 3:3. Potom sa oba tímy krátko striedali v tesnom vedení, no rozhodujúci zlom nastal za stavu 7:6 pre americko-britský pár. Ram so Salisburym si od tohto momentu pripísali tri body v rade, ktoré im zabezpečili víťazstvo.

Turnaj majstrov - 2. kolo - štvorhra:

Rajeev Ram, Joe Salisbury (4-USA/V. Brit.) - Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (8-Chor./SR) 3:6, 6:3, 10:6 (zápasový tajbrejk)