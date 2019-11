Hamšíkovci majú spoločný biznis: Neuhádnete však, kvôli čomu sa najviac doťahujú

Dal sa na podnikanie! Okrem futbalovej kariéry sa Marek Hamšík, ktorý je momentálne oporou čínskeho klubu Dalian Yifang, pustil do biznisu s vínom, pričom o firmu sa stará otec Richard spolu so svojím bratom Dušanom. Ten sa objavil aj na módnej prehliadke Lýdie Eckhardt a prezradil, aký vzťah má Hamšíkova rodina k móde a kto určuje trendy. Dozvedeli sme sa aj to, čím ich futbalová hviezda doslova nakazila a na čom sa všetci traja najviac doťahujú!