Sexidol Cimarro pokľakol pred krásnou Slovenkou: Pozrite na ten prsteň!

Skočili do toho vo veľkom! Románik slovenskej missky Bronislavy Gregušovej (27) a kubánskeho herca Maria Cimarra (48) pokračuje smerom, po akom túži azda každá zamilovaná žena.

Modelka sa za sexidolom známym z telenoviel dočasne presťahovala do Paraguaja, kde prebieha tanečná šou Baila Conmigo Paraguay 2019. Stalo sa tak rok po hercovej návšteve Slovenska v lete 2018. Už niekoľko mesiacov tak trávi Bronislava Gregušová každú chvíľku s najnovšie už snúbencom Mariom Cimarrom, ktorý je v spomínanej súťaži porotcom. Trvať bude do decembra, no herec nezaháľa, svoju lásku predstavil niekoľkokrát vo vysielaní divákom, porotcom aj súťažiacim.

"Predstavujem vám ženu môjho života," vyhlásil pri prvom spoločnom účinkovaní, čím si vyslúžil aplauz publika. Divákom obaja predviedli aj malú šou, keď moderátor požiadal Bronislavu, aby ako správna modelka predviedla chôdzu po móle. Tá mu vyhovela a prekvapila divákov tým, že sa rozbehla k Cimarrovi, s ktorým si venovali niekoľko vášnivých bozkov.

Podľa príspevkov na Instagrame a postrehu čitateľky Lucky mali zásnuby prebehnúť v Brazílii. Informoval o tom ako prvý Cimarro, ktorý najskôr uverejnil spoločné fotky s tým, že Bronislava povedala áno, potom však pridal aj videá, kde je vidieť krásne momenty zo zásnub. Herec v nedeľu uviedol, že po dôkladnom hľadaní príde čas, keď sa vaša duša rozhodne odovzdať, najmä vtedy, ak vyvolená povie áno. Cimarro a jeho slovenská partnerka mali podľa portálu Sun Times vyberať snubný prsteň, ktorý sa už vyníma v spoločnom videu dvojice, ešte v sobotu.