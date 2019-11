Bartalosovci riešili správanie syna už aj s doktorkou: Možno je to naša chyba, priznal manžel herečky

Manžel herečky Márie Bartalos (25) Adrián (26) je známy svojou láskou k pohybu a najmä cvičebnému konceptu „movement culture“. Spolu so svojou manželkou Mary sa venujú aj vzdušnej akrobacii, ktorú precvičujú v ich pohybovom štúdiu. To sa im stalo doslova druhým domovom, nakoľko ako Adrián prezradil, v štúdiu trávi Mary často s ich malým pokladom Noelom aj celé dni. To však nie je zďaleka všetko!