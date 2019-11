Trump rečnil o Bagdádího smrti aj v Deň veteránov: Vodca je mŕtvy, na rade je muž č. 3

Americký prezident Donald Trump v pondelok pri príležitosti Dňa veteránov znovu vyzdvihol odhalenie a smrť vodcu teroristickej organizácie Islamský štát abú Bakra Bagdádího. Teraz majú Američania podľa Trumpa "v hľadáčiku" nového šéfa islamistov.

Bagdádí zomrel na konci októbra pri operácii americkej špeciálnej jednotky na severe Sýrie, keď na úteku odpálil nálože na svojom tele.

Ako napísala agentúra AFP, predchádzajúci americkí prezidenti si deň, na ktorý pripadá výročie konca prvej svetovej vojny, tradične pripomínali položením vencov na národnom cintoríne v Arlingtone neďaleko Washingtonu. Práve tam sú pochovaní padlí vojaci z vojen. Trump však odcestoval do New Yorku, kde vystúpil so svojím prejavom pred každoročnou vojenskou prehliadkou pri príležitosti Dňa veteránov.

Šéf Bieleho domu si v októbri vyslúžil kritiku za svoje vyhlásenie, že sa americkí vojaci stiahnu zo Sýrie. Jeho odporcovia, ale aj niektorí priaznivci tento krok označili za nebezpečný, pretože by mohol viesť k opätovnému posilneniu Islamského štátu. Rovnako tak podľa mnohých kritikov Američania zrádzajú svojho doterajšieho spojenca v boji proti islamistom - sýrske kurdské milície.

Trump vo svojej pondelkovej reči uviedol, že vedenie Islamského štátu je po Bagdádího smrti vystrašené. "Je to len pár dní, čo americké špeciálne sily zaútočili na areál ISIS a priviedli teroristického vodcu číslo jeden pred spravodlivosť," vyhlásil Trump. ISIS je skratkou používanou pre Islamský štát. "Vďaka americkým bojovníkom je Bagdádí mŕtvy, jeho zástupca je tiež mŕtvy a teraz sa zameriavame na muža číslo tri," dodal.

Hovorca Islamského štátu po Bagdádího smrti oznámil, že organizácia menovala svojím novým vodcom takmer neznámeho muža menom abú Ibrahim Hášimí Kurajší. Aj keď americký prezident pôvodne informoval o úplnom stiahnutí vojakov USA zo Sýrie, neskôr uviedol, že niektorí z nich v regióne zostanú, aby chránili dôležitá ropné polia.