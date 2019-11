Mladík mal postrážiť svoju dcérku († 8 mes.): Za ohavnosť, ktorú jej spravil, si odsedí 100 rokov!

Za zabitie svojej iba 8-mesačnej dcérky dostal Jayden Straight z amerického štátu Iowa doživotný trest.

Ako informuje zahraničný portál Metro, 18-ročný Američan bol v piatok právoplatne odsúdený za vraždu, ktorú spáchal ešte v roku 2018. Sudca mu udelil 100 rokov za mrežami. Vo väzení strávi teda zvyšok svojho života.

Ešte ako 17-ročného ho jeho partnerka a matka ich dcérky požiadala, aby na ňu chvíľu dával pozor, kým si ona odbehla. To, čo našla po príchode domov, ju však úplne zlomilo. Jayden 8-mesačné bábätko dobil na smrť. Okrem rozdrvenej lebky a popraskaných rebier malo mnoho vnútorných zranení.

Keď sa matka vrátila domov, videla, čo sa stalo. Otec situáciu nevedel vysvetliť a s dievčatkom šli do nemocnice. Ošetrujúca lekárka skonštatovala, že zranenia boli spôsobené úmyselne. Dieťa ešte chvíľu žilo a lekári sa ho snažili zachrániť, no márne. "Nedokážem opísať ten pocit, ktorý v sebe mám. Veď len chvíľu predtým, ako zomrela, som sa s ňou hrala a pozerala sa na jej krásnu tvár," povedala so zármutkom stará mama.