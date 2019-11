Mimoriadna situácia v Česku: Čelnú zrážku troch áut neprežili 4 ľudia, ďalší bojujú o život

Štyria ľudia zomreli a ďalší traja utrpeli zranenia pri pondelkovej nehode neďaleko Pavlic na Znojemsku. ČTK to povedala hovorkyňa juhomoravských záchranárov.

Na hlavnej ceste zo Znojma do Moravských Budějovíc sa zrazili tri osobné autá, po nehode v nich zostali zakliesnení dvaja ľudia. "Štyria ľudia bohužiaľ zomreli ešte pred príchodom našich posádok, ich zranenia boli nezlučiteľné so životom. Dieťa vo vážnom stave sme letecky previezli do brnenskej detskej nemocnice, ženu s mnohopočetnými poraneniami a na riadenej ventilácii sme previezli do bohunickej fakultnej nemocnice," uviedla hovorkyňa záchranárov Michaela Bothová. Dodala, že na mieste bol ošetrený aj ľahko zranený muž.

Cesta zo Znojma na Moravské Budějovice je od 16:50 uzavretá, obchádzka vedie smerom na Znojmo cez Boskovštejn, v opačnom smere cez Vranovská Ves a Šumná. Podľa odhadu policajtov zostane cesta zatvorená najmenej do polnoci.

Policajná hovorkyňa Kamila Haraštová ČTK povedala, že osobné auto značky Audi, ktoré išlo v smere od Znojma na Jihlavu, vyšlo z neznámeho dôvodu do protismeru a čelne sa zrazilo s protiidúcim Volkswagenom. Nehoda zasiahla aj ďalší automobil, ktorý išiel za Volkswagenom v smere do Znojma. Jeho vodič utrpel ľahké zranenia.

"Zomreli traja ľudia zo štyroch, ktorí cestovali v Audi, a vodička Volkswagenu, ktorá v aute išla s dieťaťom. Dieťa odviezli záchranári, rovnako ako jedinú preživšiu pasažierku z Audi," uviedla Haraštová. Policajti na mieste nehody pokračujú vo vyšetrovaní, zisťujú tiež totožnosť mŕtvych, dodala Haraštová.