Bratislava aj župa sa pripravujú na zimnú sezónu: Ako sme sa vyzbrojili na zimu

Zima je za dverami. Martin na bielom koni síce do Bratislavy a okolia snehovú nádielku nepriniesol, na severe však už ľudia odpratávajú sneh. Ako sú hlavné mesto a Bratislavský samosprávny kraj pripravené na príchod Perinbaby?

Hlavné mesto

Hlavné mesto má zmluvného partnera, firmu A.I.I. Technické služby, ktorá zodpovedá za všetky úkony spojené so zimnou údržbou. „Pripravujeme operačný plán zimnej údržby, ktorý čoskoro predstavíme. Máme niekoľko noviniek, aby sa nestalo, že väčšie rajóny svoj posyp nestíhnú urobiť včas,“ uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla. „Plánujeme mať 1 pohotovostný sypač pre kritické úseky, napr. Kramáre, Koliba, Dlhé diely a 1 extra havarijnú čatu s inertným materiálom, ktorý umožní vozidlám MHD dostať sa aj do ťažko dostupných terénov, prípadne včas vyslobodiť zapadnutý autobus MHD, aby neblokoval premávku,“ doplnil.

Do prevádzky chcú spustiť Mestský komunálny podnik, ktorý by mal zabezpečovať letnú a zimnú údržbu komunikácií v správe hlavného mesta. „Spoločnosť A.I.I. Technické služby disponuje sypačmi na posyp a pluhovanie komunikácií, ďalšie strojové vybavenie, ako aj menšia technika a personálne kapacity,“ doplnil.

S touto technikou vyrazia proti snehu:

44 kusov sypačov s pluhom nad 4 tony

16 kusov sypačov s pluhom do 4 ton

22 kusov dodávok

Bratislavský kraj

Na boj so snehom sa pripravuje aj kraj. „Správca komunikácií II. a III. triedy Regionálne cesty Bratislava (RCB) monitoruje prostredníctvom dispečingu situáciu na cestách v Bratislavskom kraji už od 1. novembra. Zároveň v závislosti od vývoja počasia priebežne prestavuje všetky ťažké mechanizmy do zimného režimu,“ vysvetlila hovorkyňa BSK Lucia Forman. Ako dodala, RCB je v prípade nečakaného zhoršenia počasia schopná okamžite nasadiť do akcie potrebné množstvo mechanizmov. „Každoročne sa počasie vyvíja inak, a preto aj príprava strojov je individuálna,“ uzavrela.

Technika na boj so zimou:

16 sypačov

1 nákladný automobil so šípovým pluhom

1 nákladný automobil sklápač

3 traktory s pluhom

4 snehové frézy

7 nakladačov

Kedy napadol prvý sneh v minulých rokoch?