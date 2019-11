Celoslovenská anketa spoznala víťazov: Naj mestom je Trnava, naj obcou sú Smižany

Víťazi sú opäť známi! Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil tohtoročné výsledky súťaže o naj mesto, obec, starostu a primátora Slovenska.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii

Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra. Víťazom v kategórii miest sa so ziskom 22 381 hlasov stala Trnava. V kategórii obcí zase s 16 882 hlasmi triumfovali Smižany (okr. Spišská Nová Ves), pre ktoré nejde o prvé víťazstvo. Rovnako bol zvolený aj naj starosta a primátorka.

Naj mesto 2019

1. Trnava

2. Spišská Nová Ves

3. Púchov

4. Hlohovec

5. Zvolen

6. Rožňava

7. Prievidza

8. Bojnice

9. Liptovský Mikuláš

10. Bardejov

Veľký uspech Malého Ríma Otvoriť galériu Malý Rím Zdroj: istock

Víťazom súťaže spomedzi miest sa stala Trnava. „Do zlepšovania nášho mesta, jeho skrášľovania a skvalitňovania podmienok na život v ňom, investujeme veľa energie i fi nančných prostriedkov a je skvelé vidieť, že ľudia tieto z m e n y vnímajú a reagujú na ne pozitívne. Čaká nás ešte veľa práce, ale každé povzbudenie či ocenenie funguje ako silný hnací motor, preto ďalej pracujeme na tom, aby sa v Trnave žilo čo najlepšie a aby sa v nej dobre cítili jej obyvatelia aj návštevníci,“ prezradil primátor Peter Bročka.

Naše 3 skvosty

1. Katedrála sv. Jána Krstiteľa

2. Štadión Antona Malatinského

3. Kamenný mlyn

Obyvatelia: Z úspechu sa tešíme

Miroslav Blažek (41), čašník Otvoriť galériu Miroslav Blažek Zdroj: kz

- Som pyšný na to, že môžem bývať v meste, ktoré je pre mňa určite top. Malý Rím je podľa mňa mesto, kde sa všetci musia cítiť dobre a hlavne každý si tu vie nájsť to, čo ho baví, čo má rád. Historické mesto nadchne každého, kto sem príde.

Peter Kovačovic (32), majster a manželkaVeronika (26), na materskej so synčekom Samkom (3) Otvoriť galériu Peter Kovačovic Zdroj: šiš

- Trnava je pre nás mestom duchovna. Všetko to tu dýcha históriou, kostolmi a Katedrála sv. Jána Krstiteľa je neuveriteľná. Kto ju nevidel, nech sa príde pozrieť. Je to super, že Trnava vyhrala túto súťaž, lebo sa má naozaj čím pochváliť.

Smižany - Úspech si zopakovali

Najväčšou obcou sú už dávno, no najkrajšou na Slovensku „len“ druhýkrát. Pred tromi rokmi a teraz. Reč je o Smižanoch. Všetci sa tešia, že sa tu žije dobre, príjemne, a to majú dokopy už vyše 9 000 obyvateľov. Starostka Miroslava Szitová Novému Času potvrdila, že sa z víťazstva tešia. „Určite hlasovali aj ľudia, ktorí už v Smižanoch boli, lebo nás je dokopy menej. Je to pocta a vďaka.

Uspeli sme opakovane, takže hoci som novou starostkou, v zastupiteľstve som pôsobila až štyri volebné obdobia.vraví. Ako najkrajšie miesta v obci spomenula Námestie Matúša Pajdušáka, Základnú umeleckú školu s až 4 odbormi pre vyše 600 žiakov, kaštieľ, folklór, ale aj neďalekú vstupnú bránu do Slovenského raja.

Naj obec 2019

1. Smižany

2. Nižná Olšava

3. Ortuťová

4. Spišské Tomášovce

5. Nižná

6. Dolné Orešany

7. Sedliacka Dubová

8. Vydrná

9. Dolná Krupá

10. Hliník nad Hronom

Naše 3 skvosty

1. Námestie Matúša Pajdušáka

2. Základná umelecká škola

3. Kaštieľ

Obyvatelia: Máme tu všetko

Ľudovít Ondra (60), strojmajster, Smižany Otvoriť galériu Ľudovít Ondra Zdroj: šiš

-Naša obec je pekná, všetci sa snažia, aby sa zveľaďovala. Aj preto sa mi páči.

Anastázia Adamcová (47), adminstratívna pracovníčka Otvoriť galériu Anastázia Adamcová Zdroj: šiš

- Pre ľudí sú tu dostupné služby, opravené verejné priestranstvá, cesty i chodníky, stúpa návštevnosť. Proste radosť tu žiť.

Katarína Marciová (78), dôchodkyňa Otvoriť galériu Katarína Marciová Zdroj: šiš

- Máme tu všetko, čo potrebujeme. Dobrú starostku, dobrých ľudí, vitálny klub dôchodcov a veľa dobrých nápadov.

Naj starosta čístí plesá Otvoriť galériu Radomír Brtáň Zdroj: arb Radomír Brtáň (41) sa o svojom víťazstve dozvedel správou cez sociálne siete od známeho. „Veľmi ma to prekvapilo, pretože som ani nevedel, že takáto súťaž práve prebieha. Je to však veľmi príjemné prekvapenie,“ vraví spokojne starosta obce Košeca (okr. Ilava). Ten je vyše 20 rokov aj zanieteným potápačom. To, čo vidí pod vodou, mu často vyrazí dych. Aj preto sa rozhodol, že za čistejšiu prírodu bude bojovať nielen na súši, ale aj v neopréne na dne slovenských jazier a plies. To, čo ľudia odhodia, ho často ohúri. „Kolegovi sa na Velickom plese podarilo nájsť zabudnutú lopatu zo stavebných prác. Bola pekne zhrdzavená,“ prezradil a dodal, že minulý rok sa v Štrbskom plese našiel pozostatok z natáčania filmu Náčelník Veľký had s Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe z roku 1967 – tomahawk.