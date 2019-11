Nad bradavku si dal vytetovať otázku pre svoju priateľku: Dievča z tej vety zostalo úplne mimo

Muž vymyslel skutočne originálny spôsob, ako požiadať svoju priateľku o ruku.

Niektorým to možno príde ako hazard s vlastným telom, no mladý muž z Bulharska neváhal a na hruď si dal vytetovať otázku "Vezmeš si ma?" a pod ňu možnosti áno a nie. Následne dal svojej priateľke do ruky tetovaciu ihlu a tá mala zaškrtnúť políčko, ktoré si vybrala. Podľa portálu LADbible o nezvyčajnej žiadosti informoval chlapík, ktorý tetovanie vyrábal.

"Aký úžasný spôsob, ako požiadať o ruku," napísalo na Facebooku tatérske štúdiu Gods of Ink v Gloucesteri. "Jeho priateľka bola celý čas s ním, no nemala tušenie, čo mu tetujem na hruď. Keď to zbadala, bola celá bez seba a ihneď do políčka ´áno´ vytetovala malé srdiečko," napísal tatér.

I keď sa môže zdať, že takáto žiadosť o ruku bola poriadne riskantná, ak by jeho priateľka so zásnubami nesúhlasila, mohol si tetovanie nechať prázdne a počkať na tú pravú. Ľudia na Facebooku začali príspevok vo veľkom komentovať. "Aké roztomilé, gratulujeme vám," alebo "Predstavte si, ak by povedala nie"!

Tatér priznal, že to bola pre neho veľmi netypická požiadavka. "Bolo to skutočne jedinečné. Mal som z toho zmiešané pocity, ale nakoniec fandím tejto myšlienke." Ako dodal, celé mu to pripomenulo školské časy, keď na papieriky písal otázky s ponukou na rande a čakal, či mu spolužiačka zaškrtne políčko áno alebo nie.