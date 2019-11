Vyúčtovanie pre poslancov za posledné dva roky: Na kávu a chlebíčky minuli 78 000 €!

Slušné vreckové. Poslanci v Národnej rade sedia okrem pléna rokovacej sály aj na klubových stretnutiach. Práve tam dohadujú spoločný postup v prípade jednotlivých zákonov, ktoré následne prerokúvajú a schvaľujú.

Na týchto zasadnutiach majú z Národnej rady zabezpečené aj občerstvenie vo forme kávy, chlebíčkov, či rôznych napolitánok. Kto na to minul najviac peňazí?

Poslanci od nového roka zarábajú približne o 1 500 € viac, k dispozícii majú počítač či tlačiareň. Okrem toho však Národná rada pravidelne poskytuje na zasadnutia poslaneckých klubov financie na občerstvenie politikov. Každý mesiac má poslanec možnosť prejesť a prepiť 35 eur. Väčšina klubov za to nakupuje obložené chlebíčky, horalky, kávu či minerálku. Okrem toho to môžu využiť na kancelárske potreby či dopravu. Popri rokovaní o tom, či prejde alebo neprejde daný návrh zákona, sa môžu poslanci do sýta občerstviť a zvážiť svoj postoj v politických otázkach.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

„Limit finančných prostriedkov na úhradu výdavkov poslaneckých klubov Národnej rady SR v roku 2018 a tiež v roku 2019 bol stanovený v sume 35 eur mesačne na člena poslaneckého klubu,“ uviedli z parlamentu. Nový Čas sa zaujímal o to, ako to v posledných rokoch jednotlivé strany využívali. Neprekvapivo, najviac dostal Smer, ktorý má však v parlamente aj najväčší počet svojich zástupcov. Smer za posledné dva roky dostal takmer 30 000 €, nasledovaný SaS, ktorí si vypýtali takmer 12 000 €.

Na čo má poslanec nárok

plat: 3 039 €

paušálne náhrady: 1 823 € (2 127 € - ak má bydlisko mimo Bratislavy)

príplatky: v prípade významnejšej funkcie

notebook

tlačiareň

možnosť ubytovať sa v zariadeniach NR SR

Čo môže mať jeden politik za 35 eur?