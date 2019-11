Autobus plný robotníkov vpálil v Žiline do dodávky: Cestou do šichty sa zranilo 7 ľudí

Stáli pri nich všetci svätí. Partia srbských a rumunských robotníkov, ktorí pracujú v subdodávateľskej firme na výrobu autosedačiek, na pondelkové ráno tak ľahko nezabudne.

Autobus, v ktorom sa viezli pracujúci na rannú zmenu z ubytovne na Rosinkách do fabriky, brány továrne neprešli. Podľa cestujúcich vozidlo vpálilo do dodávky a obrovská rana nadránom zobudila pri Celulózke v Žiline všetkých spáčov. Cestou do práce havaroval plný autobus robotníkov tesne za kruhovým objazdom. „To bolo všetko strašne rýchle, náš autobus narazil do dodávky, ktorá stála,“ hovorí jeden zo srbských pracujúcich.

Podľa informácií polície vodič autobusu (63) z nezistených príčin narazil do dodávky odstavenej pri pravom okraji cesty. V dôsledku nárazu odhodilo autobus do protismeru do betónového oplotenia rodinného domu, ktoré prerazil a zastavil sa až pri drevenom altánku. Podľa informácií hasičov autobusom cestovalo 29 cestujúcich.uviedli hasiči.

Na urgentnom príjme Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline ošetrili šiestich robotníkov a jedného šoféra. „Mám natrhnuté koleno a poranenú ruku, bolí to. Prišli sme sem do tejto firmy len pred pár dňami a taká smola,“ povedal pre Nový Čas zranený Srb Dragan. Modriny a zranenia mal aj ďalší robotník. „Ja mám tiež narazenú nohu, ruku a chrbát, našťastie nič zlomené, ale bolí to, hlavne chrbát,“ povedal Milovan.

Ďalší kolega z partie so zranenou rukou je presvedčený, že autobus rýchlo nešiel.uzavrel Srb, ktorý netuší, kedy bude môcť s poranenou rukou opäť pracovať. „Polícia nezistila dychovou skúškou u vodiča požitie alkoholických nápojov. Okolnosti dopravnej nehody vyšetrujeme,“ konštatovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.