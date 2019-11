Iba 15-ročná Kristínka zmizla bez stopy: Ušla školáčka za starším priateľom?

Bezradní a zúfalí. Rodina 15-ročnej Kristínky z Dolných Vesteníc prežíva najťažšie chvíle v živote. Už týždeň sa totiž mladé dievča neukázalo doma.

V obci neďaleko Prievidze vyrastala podľa informácií Nového Času s otcom a bratom. A práve brat si mal nezvestnosť svojej sestry všimnúť a zalarmovať políciu. Muži zákona po tínedžerke pátrajú. Kam viedli jej posledné kroky?

Kristínka (15) mala odísť z domu do školy v Prievidzi minulý utorok. V škole sa však už neukázala. „Spolu s bratom boli zverení otcovi. Ich mama žije niekde na severe Čiech,“ prezradili susedia z obce s tým, že útek Kristínky ich veľmi neprekvapil. „Našla si staršieho priateľa. Hovorí sa, že sa zasnúbili a mala by sa skrývať u neho v Prievidzi, kde má on prenajatý byt,“ dodal sused.

Zmiznutie Kristínky si mal všimnúť jej brat. „Prišiel domov a sestru tam nenašiel. Volal otcovi a ten mu kázal ísť na políciu,“ vraví suseda. Muži zákona po tínedžerke pátrajú. „Nezvestná Kristína Ledajová bola naposledy videná 5. 11. 2019 približne o 7.00 hod., keď odišla z domu. Do školy v Prievidzi neprišla a odvtedy nie je známy jej súčasný pobyt, prípadne styky s inými osobami,“ informoval trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička s tým, že Kristína má vypnutý mobil.

Je vysoká asi 158 cm, má hnedé oči a zajakáva sa. „Naposledy mala oblečené tmavé tesilové nohavice, kožuch bielej farby, bielo-sivé tenisky,“ upresnil Kudlička a dodal, že akékoľvek informácie o Kristínke môžete volať na číslo 158.