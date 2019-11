Peter sa vzoprel osudu, začal na sebe makať: Žil s dierou v srdci, dnes je elitným hasičom

Tak tomu sa povie veľký úspech! Hasič Peter Wojatschek (25) z Trstína sa dostal ako jediný na svete medzi svetovú elitu.

Mladík úspešne prešiel na Majstrovstvách sveta vo Firefighter combat challenge v americkom Montgomery kvalifikačným sitom a po štyroch náročných dňoch sa kvalifikoval do finálnych pretekov šampionátu. Okrem postupu na ďalšiu prestížnu súťaž sa mu ako prvému Slovákovi v histórii podaril vstup do špičkového Lions Den klubu. Ešte pred pár rokmi pritom pre podlomené zdravie mohlo byť všetko inak... Žil s dierou v srdci!

Peter Wojatschek je trnavským hasičom už dva roky. Paradoxne pracuje len ako operačný dôstojník – tabuľky ho do terénu nepustia. „Mal som pred ôsmimi rokmi veľmi vážnu operáciu.Miloval som všetky športy, no nič som nevládal. Ako 18-ročný som mal 110 kíl a vyzeral som hrozne,“ spomína na neľahké okamihy v živote sympatický Peter.

To bolo krátko potom, ako mu lekári v hodine dvanástej operáciou predsieňového defektu srdca zachránili život. Po zákroku na sebe mladík začal pracovať. Dopredu ho hnala jedna vec. „Chcel som byť hasičom a byť pre ľudí užitočným. Žiaľ, tabuľky mi nedovolili ísť do terénu. Tak som začal na sebe makať a rozhodol som sa ísť na súťaž. Vyplatilo sa,“ usmieva sa rodák z Trstína, ktorý sa stal najlepším Slovákom - hasičom na svete.

Pod magickou hranicou

Majstrovstvá sveta vo Firefighter combat challenge v americkom Montgomery si Peter poriadne vychutnal, hoci boli náročné. Súťaž prebiehala v plnom hasičskom výstroji, ktorý váži asi 20 kilogramov. Každý pretekár musí zdolať niekoľko po sebe nasledujúcich fyzicky náročných disciplín, s ktorými sa hasiči môžu stretnúť počas výkonu svojho povolania.

„Na týchto pretekoch sa ide naplno, nemôžete sa skrátka ani trochu šetriť. Išiel som ako o život, no, bohužiaľ, spravil som zopár drobných chýb, ktoré pri takej obrovskej konkurencii znamenajú veľa,“ zúfa si Wojatschek. Nakoniec však všetko dopadlo výborne. Trstínčan v službách trnavských hasičov sa umiestnil na 79. priečke zo 171 pretekárov.

„Veľký úspech pre mňa a pre Slovensko je, že som sa dostal pod hranicu 100 sekúnd, čo znamená vstup medzi tých najlepších z najlepších, takzvaný Lions Den member. Do tohto klubu sa nedostane nik, kto túto súťaž nezdolá pod 100 sekúnd. Doposiaľ sa žiadnemu hasičovi zo Slovenska nepodarilo dostať sa so svojím časom medzi svetovú špičku a patriť do tohto klubu,“ dodal hrdo Peter, ktorý tento náročný šport zdolal za jednu minútu a tridsaťsedem sekúnd. Aj napriek ťažkej operácii spred pár rokov dnes nepociťuje žiadne obmedzenia.dodáva.

Ako prebieha operácia

1. Cez cievny systém sa zavedie umelá záplata

2. Tá otvor v srdci utesní

3. Následne ho uzatvorí a orgán ďalej funguje bezproblémovo

Po zákroku sú to zdraví ľudia

Viliam Fischer, kardiochirurg

Predsieňový defekt je vrodená záležitosť. V minulosti sa pri tomto zákroku musel otvoriť hrudník. V posledných rokoch sa zákrok robí cez cievny systém. V podstate sa zavedie umelá záplata, ktorá otvor utesní a uzatvorí. Ľudí po zákroku treba brať ako zdravých a môžu robiť čokoľvek bez obmedzení.

Čo musel na súťaži zvládnuť

1.Výbeh na 3. nadzemné podlažie

2. Vytiahnutie 20 kg zavážia a zbeh dole

3. Za pomoci 5 kg kladiva prebúchať 75 kg kovadlinu na vzdialenosť 1,5 m

4. Slalom medzi hydrantmi a potiahnutie hadice plnej vody na dĺžku 33 metrov

5. Transport „zranenej“ figuríny vážiacej 80 kg