Zvolen má trénera z LA Kings, pre obrancu Ivana Švarného to bolo prekvapenie

Hviezdna posila. Vedeniu HKM Zvolen sa ju podarilo získať do svojho realizačného tímu, kam pribudol Kanaďan Don Nachbaur (60).

Bývalý útočník NHL a ešte v uplynulej sezóne asistent trénera tímu Los Angeles Kings bude pôsobiť v pozícii hlavného kormidelníka spoločne s Andrejom Podkonickým (41).

Zvolen sa pred reprezentačnou pauzou dostal do výsledkovej krízy. Štyrikrát v rade prehral na svojom ľade, a hoci sa v tabuľke drží na štvrtom mieste, na vedúci Slovan stráca už 13 bodov. Aj preto sa vedenie rozhodlo konať a podarilo sa mu získať bývalého útočníka NHL a neskôr trénera reprezentácie Kanady do 18 i 20 rokov so skúsenosťami z WHL, AHL a aj NHL Dona Nachbaura.

„V priebehu niekoľkých dní som dostal informácie o niekoľkých možných kandidátoch. Okamžite ma oslovila vizitka Dona Nachbaura a dal som pokyn na rokovania o zmluve. Tie bývajú väčšinou zložité, určitý čas trvajú, a nie vždy sa končia dohodou. My sme však doviedli rokovania s novým trénerom až k podpisu kontraktu. Od pondelka mužstvo povedie dvojica hlavných trénerov. Andrej Podkonický a Don Nachbaur budú na jednej úrovni, asistentom zostáva Michal Kobezda. Tréneri si teraz všetko rozoberú a zvážia. Koncom novembra budem čakať na ich vyjadrenie a návrhy, aké zmeny je potrebné v mužstve urobiť,“ uviedol prezident HKM Dušan Mráz.

Včera doobeda sa Don Nachbaur zoznámil so svojimi novými zverencami a počas tréningu ich sledoval z tribúny spoločne s Andrejom Podkonickým. „Bolo to prekvapenie aj pre nás. Nový tréner si ráno s každým z nás podal v kabíne ruku a mali sme spolu krátky míting. V každom prípade je mimoriadne skúsený a určite bude prínosom. Teraz už bude len na nás, ako na jeho rady zareagujeme a využijeme ich. Zmena je vždy v kompetencii manažérov, my hráči musíme byť pripravení hrať na sto percent,“ povedal pre Nový Čas obranca Zvolena Ivan Švarný.

Don Nachbaur

Post: stredný útočník

Narodený: 30. januára 1989 v Britskej Kolumbii (Kanada)

Hráčska kariéra v NHL: 69 bodov (23+46) v 223 zápasoch za Hartford, Edmonton a Philadelphiu

Trénerská kariéra v NHL: asistent v LA Kings 2017/2018 a 2018/2019.