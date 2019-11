Tatar už pokoril v NHL 300-bodovú métu: Teší ma dôvera, hnevajú vylúčenia!

Dosiahol krásny míľnik a spokojný je aj so štartom do nového ročníka. Útočník Montrealu Tomáš Tatar (29) má totiž v NHL na konte už 300 kanadských bodov a spomedzi slovenských hráčov je najproduktívnejším v prebiehajúcom ročníku. Denníku Nový Čas prezradil, že ho teší dôvera trénera a chce popracovať na tom, aby netrávil toľko času na trestnej lavici!

Skúsený útočník Tomáš Tatar práve v poslednom stretnutí na domácom ľade proti Los Angeles (3:2) dosiahol 300. bod v NHL (149 gólov a 151 asistencií), na ktorý potreboval 524 stretnutí. „Samozrejme, som rád, že som pokoril tristovku, a verím, že v budúcnosti ešte pridám ďalšie body,“ zaželal si odchovanec dubnického hokeja, ktorý v tomto ročníku má na konte 14 bodov, čo z neho robí najproduktívnejšieho Slováka a vo svojom klube je druhým top lídrom v bodovaní.

„Naša formácia ostala pokope ako vlani, hráme proti najlepším päťkám súpera. Trávim na ľade veľa času, hrám všetky dôležité situácie, takže som v tomto smere maximálne spokojný a som rád za dôveru trénera. Teší ma aj to, že v poslednom čase sme získali cenné body. Potrebujeme vyhrávať, pretože tabuľka je nabitá,“ pokračoval Tatar, ktorý v úvode ročníka paradoxne často vysedáva na trestnej lavici. „Je pravda, že to nie je dobrá vizitka, ale veľa faulov, čo mi rozhodcovia odpískali, bolo veľmi prísnych a nesúhlasil som s nimi. Videl to aj kouč, preto mi ani nič extra nepovedal.“ Tatar sleduje v zámorí aj výkony ostatných Slovákov a parťákov z národného tímu. „Hlavne Maťa Fehérváryho, myslím si, že je otázkou času, keď sa dostane do prvého tímu Washingtonu. Možno v tomto ročníku ešte nebude mať stabilné miesto, ale neskôr určite, pretože na sebe tvrdo maká. Sledujem, samozrejme, jedným okom aj ostatných chalanov.“

Tatar sa vyjadril aj na margo skvelého štartu českého útočníka v službách Bostonu Davida Pastrňáka, ktorý má na konte už 30 bodov z 15 duelov. Na otázku, či môžu top hráči pokoriť métu 150 bodov, odvetil: „To si nemyslím. Niektorí síce majú teraz skvelý štart, prajem to aj Pastrňákovi, ktorého poznám. Je to však iba začiatok sezóny, chalani ešte nemajú zranenia, ale myslím si, že ich silný rozbeh postupne upadne. Určite však viacerí môžu ísť cez stobodovú hranicu.“