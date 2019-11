Spomienky na detstvo budú stáť za to. Silvia Kucherenko (37) totiž spoločne s kamerou hlási návrat do Michaloviec, kde vyrastala. Zistíte tak, kde sexi blondínka rástla. Dokonca odhalí bytovku, kde urobila prvé kroky. To však nebude všetko. Silvia si zaspomína aj na časy strávené v školskej lavici, kde naberala, samozrejme, všetky vedomosti.