Mamička sa nedokázala po pôrode tešiť: Čo sa stalo v tej istej nemocnici pár dní predtým, trhá srdce

Kelsey Ferguson a jej manžel Scott z americkej Minnesoty sa tešili na ich prvé vymodlené bábätko.

Ultrazvuk v 20. týždni odhalil, že ich synček má poškodené srdce a chromozomálnu abnormalitu. Budúcu mamičku hospitalizovali a pripravovali na pôrod cisárskym rezom, manželov tiež doktori konfrontovali s možnosťou, že dieťatko neprežije. Avšak to nebola jediná nočná mora. V tej istej nemocnici následne hospitalizovali aj 30-ročného Scotta, ktorý tam prišiel s tým, že sa cíti zle a vykašliava krv. Jeho stav bol však taký vážny, že ho ihneď previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde neskôr dostal zástavu srdca.

Keď lekári Kelsey povedali, že jej muža nevedia zachrániť, zo šoku zvracala a nevedela popadnúť dych. Tehotná žena sa neskôr pri jeho nemocničnom lôžku zrútila, Scottovo telo bolo prikryté bielou plachtou, spod ktorej trčalo množstvo hadičiek. ,,Myslím, že lekári jeho stav zľahčovali. Nevedela som, ako veľmi bol chorý. Nikto mi nepovedal, že môže zomrieť,“ cituje Mirror Kelsey, ktorú museli z nemocničnej izby odviesť, keď Scott naposledy vydýchol. Pitva neskôr potvrdila, že muž trpel autoimunitným ochorením Wegenerova vaskulitída, ktoré zasiahlo jeho pľúca a bolo diagnostikované prineskoro.

Štyri dni po Scottovej smrti Kelsey podstúpila cisársky rez, keďže doktori mali o bábätko obavy. Maxley Russell Ferguson vážil po narodení len kilogram a bol umiestnený na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, mamička ho striedavo navštevovala a zariaďovala Scottov pohreb. Namiesto obrovskej radosti bola Kelsey otrasená žiaľom zo straty životného partnera. V nemocnici synček strávil až 99 dní a podstúpil 7 operácií, vrátane otvorenej operácie srdce. Teraz má Maxley viac ako rok a udivuje lekárov svojím progresom.

Dnes 31-ročná Kelsey sa teší z každého jeho pokroku, no stále oplakáva smrť Scotta, ktorý by bol podľa nej ten najúžasnejší rodič. ,,Myslela som, že to bude lepšie každý deň, ale mám pocit, že som stále zlomenejšia. Bol úžasný manžel a môj život s ním bol ľahký. Každý jeden deň s ním som bola šťastná. Robili sme všetko spolu a nie je v živote nič, čo by mi ho nepripomínalo,“ smúti žena, ktorá sa v priebehu pár dní stala vdovou aj prvýkrát mamičkou.