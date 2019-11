Policajný zbor vs. mestská polícia: Čo od vodičov môžu žiadať?

Zastavenie vodiča policajtom býva väčšinou nepríjemné. Spravidla je to po spáchaní priestupku a výsledkom komunikácie je najčastejšie pokuta, v najlepšom prípade napomenutie, no to sa už v dnešných časoch plnenia štátnej pokladnice nestáva často.

Množstvo vodičov dodnes nepozná odlišné právomoci štátnej a mestskej polície. Vnímajú len rozdiel vo farbe uniforiem a ich áut. Rozdiely sú značné a je dobré ich poznať, keď jazdíte po našich cestách. Mestská (obecná) polícia Otvoriť galériu Právomoci mestskej polície sú značne obmedzené (ilustračné foto). Zdroj: anc Zriaďovateľom je mesto/obec na základe všeobecne záväzného nariadenia. Jej právomoci na poli dopravy sú v porovnaní s policajným zborom značne obmedzené. Mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami. V praxi to znamená, že vás môžu pokutovať za nedodržanie takzvanej zákazovej značky (B1 až B37). Pričom výška samotnej pokuty závisí od aktuálneho sadzobníka pokút. Pri kontrole od vás môžu požadovať iba občiansky preukaz! Právomoci v doprave Kontrolujú zákaz zastavenia

zákaz státia

zákaz vjazdu

zákaz odbočovania

zákaz otáčania

prikázaný smer jazdy

prikázaný smer obchádzania

vyhradené parkovisko

parkovisko

zóny: obytná, pešia, školská, zóna s dopravným obmedzením Dávajú papuče Okrem toho má mestská polícia právo použiť technické prostriedky, ktoré zabránia odchodu vozidla. Ľudovo povedané, môžu nasadiť „papuče“. Podľa zákona tak môže urobiť v prípade vozidla v pátraní alebo vtedy, ak „vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v blízkosti nezdržiava“. Tieto prostriedky musia byť viditeľne označené názvom útvaru a policajt musí o ich použití informovať štátnu políciu. Takisto môže nariadiť odťah vozidla v prípade potreby. Poslanci schválili nové pravidlá cestnej premávky: 7 zmien pre vodičov Čo nemôžu - kontrolovať technický stav vozidla

- zadržať vodičský preukaz či doklady od auta

- postihovať porušenia maximálnej rýchlosti

- dať vodičovi fúkať (môžu si však zavolať na tento úkon príslušníkov PZ)

- postihovať iné ako presne vymedzené priestupky (napr. telefonovanie za volantom) Štátna polícia - Policajný zbor Otvoriť galériu Zastavenie vodiča policajtom býva väčšinou nepríjemné (ilustračné foto). Zdroj: anc Medzi hlavné úlohy policajného zboru patrí okrem iných povinností aj dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, spolupôsobenie pri jej riadení a odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov. A ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňuje a prejednáva, môže ich aj sankcionovať podľa platného sadzobníka pokút. Z toho vyplýva, že môže riešiť všetky porušenia zákona o cestnej premávke, ako aj porušenia iných zákonov. Prezujte auto na zimné pneumatiky: Poradíme vám, kedy kúpiť nové gumy Právomoci v doprave Merajú rýchlosť.

Zisťujú, či vodič pred jazdou nepožil alkoholické nápoje či iné návykové látky. Ak vodič jazdí pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky, majú právo zadržať mu vodičský preukaz a zakázať ďalšiu jazdu.

Kontrolujú technický stav motorového vozidla a majú právo zadržať technický preukaz, prípadne odobrať EČV.

Preverujú doklady vozidla a vodiča - technický preukaz, vodičský preukaz, doklad o povinnom poistení.

Okrem pokuty vám môžu zadržať vodičský preukaz v prípade hrubého porušenia dopravných predpisov.

Za presne stanovených podmienok vám môžu aj zaistiť auto či predviesť vás na políciu.