Řepka zostáva za mrežami: Prečo ho súd nepustil z väzenia na podmienku?

Okresný súd v Plzni dnes nepustil českého futbalistu Tomáša Řepku (45) podmienečne z väzenia. Řepka totiž nesplnil niekoľko zákonných podmienok.

Okrem iného súd nepresvedčil, že sa polepšil, žiadosť o predčasné prepustenie na vyše podal pred uplynutím tretiny trestu. To bude až v polovic idecembra.

Řepka si ponechal lehotu na prípadné podanie sťažnosti proti uzneseniu na Krajský súd v Plzni. Štátna zástupkyňa, ktorá s podmienečným prepustením nesúhlasila, sa práva na sťažnosť vzdala.

Řepku na jar poslali súdy na dva a pol roka do väzenia za spreneveru luxusného vozidla, za internetové útoky na jeho druhú exmanželku a za marenie úradného rozhodnutia. Do väzenia nastúpil 27. mája v Prahe - Ruzyni, v júni ho väzenská služba previezla do Borskej väznice v Plzni. Vo výkone trestu je dnes 169 dní. Od celkových 30 mesiacov väzenia sa mu odpočítalo 293 dní za 293 odpracovaných hodín verejnoprospešných prác.

Tretina trestu, po ktorej možno podľa zákona žiadať o podmienečné prepustenie, uplynie až 15. decembra, uviedol sudca. Řepkova obhajkyňa ale prišla s inou teóriou výpočtu a naopak tvrdila, že tretinu trestu si jej klient odsedel už v júni a teraz už má za sebou dokonca jeho polovicu. Podľa zákona si väzeň môže všeobecne po zamietnutí žiadosti o podmienečné prepustenie požiadať znova až po pol roku.