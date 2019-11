Vzbura bánk na Slovensku, odmietajú platiť zvýšený odvod: Chcú sa obrátiť na Ústavný súd

Banky odmietajú platiť bankový odvod po roku 2020. V prípade, že budú zmeny v zákone o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií schválené, banky sa obrátia na Ústavný súd SR.

„Situácia je vážna. Banky odmietajú platiť bankový odvod a navyše zvýšený bankový odvod, ktorý bol ohlásený, považujeme to za protiústavné a bude to mať dopady na bankový sektor,“ povedal na pondelkovej tlačovej konferencii viceprezident Slovenskej bankovej asociácie a generálny riaditeľ ČSOB Daniel Kollár.



Banky na Slovensku by mali v budúcom roku platiť vyšší bankový odvod. Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa sadzba zdvojnásobí na 0,4 percenta s platnosťou aj na nasledujúce roky. Štát bude pritom tento odvod od bánk inkasovať aj po roku 2020, hoci od roku 2021 sa mal osobitný bankový odvod zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií, ktorý minulý týždeň v stredu schválila vláda. Zároveň schválila návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní. Parlament by tak mal návrh novely zákona schváliť na schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.



Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Až do roku 2015 bola sadzba osobitného odvodu vo výške 0,4 % a od roku 2015 sa znížila na úroveň 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. V roku 2016 sa novelou zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií ponechala sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na pôvodnej úrovni koeficientu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 už pritom zákon počítal s nulovou sadzbou odvodu. Sadzba osobitného odvodu za príslušný kalendárny rok sa určuje zo základu pre výpočet osobitného odvodu, ktorým je suma pasív banky znížená o sumu vlastného imania.



Tzv. bankový odvod zaviedol štát na vykrytie prípadných budúcich finančných kríz a ochranu stability bankového sektora na Slovensku. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte štátnych finančných aktív.