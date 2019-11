Ukrajinským futbalistom závidí celý svet: Kto by nechcel takú sexi šéfku?

Fanúšikovia ju poznajú ako manželku ukrajinského futbalistu Nikolaja Moroziuka (31). Popularitu si ale získala na sociálnych sieťach.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

A to najmä vďaka pikantným záberom. Prsatá Irina Moroziuková (31) viackrát predviedla, že to vie aj s loptou. Vo vysokých podpätkoch a s loptou na chrbte si dokáže vyzliecť blúzku, s prsiami dokonca dokáže otvoriť fľašu. No a teraz bude zvodná Irina šéfovať futbalovému klubu! Stala sa totiž prezidentkou FC Lion Ľvov. Moroziukova tak okamžite spustila vlnu záujmu, momentálne hľadá pre svoj tím vhodného trénera.