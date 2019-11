Verešovej podnikateľský plán skončil fiaskom?! Nedomysleli sme to, priznala

Takto si to asi nepredstavovala. Andrea Verešová pred troma rokmi predstavila vlastnú módnu kolekciu a zožala veľký úspech.

Ako píše Blesk, módna značka Black Eve, ktorú vytvorila spolu s kamarátkou Zuzanou Lešák Černou, ponúkala róby v cene od 2000 do 15 000 českých korún (cca 80 až 590 eur). ,,Po tom som vždy túžila. Lákalo ma vytvoriť vlastnú líniu a nahliadnuť tak do tohto sveta z druhej strany prehliadkového móla,“ povedala vtedy denníku modelka. Lenže prešli tri roky a Blesk zistil, že Verešovej vysnená značka Black Eve nie je dostupná.

,,Priznám sa, že teraz máme kreatívnu pauzu. Na rok. Uvidíme, či sa to rozbehne ďalej,“ cituje denník vyjadrenie slovenskej krásky. ,,Plánujeme už kolekciu na jar a leto, pretože záujem je, ale chce to čas. A ten my nemáme. Ani som netušila, že to bude toľko práce a bude to takto. Možno až zavesím modeling na klinec, ale zatiaľ mi firmy nedávajú šancu,“ vysvetlila Verešová.

,,Teraz sme to vôbec nestíhali. Bol to taký nápor a záujem. Nedomysleli sme to. Potrebovali by sme továreň a niekoľko krajčírok,“ povedala Blesku modelka s tým, že ani jej partnerka Lešák Černá nestíha, dôvodom je rodina. ,,Skôr ako brať objednávky, musieť ich odmietať a nebyť seriózne, tak sme si dali pauzu a uvidíme. Snáď to opäť rozbehneme,“ povedala podľa Blesku nie príliš presvedčivo Verešová.