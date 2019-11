Násilník strčil priateľke hlavu do horúceho oleja: Po roku týrania spravila krok, s ktorým nerátal

Dvadsaťjedenročný Freddie McPherson bol odsúdený na viac ako dva roky väzenia po takmer ročnom týraní svojej priateľky, niekedy dokonca pred malým dieťaťom.

Nešťastnú ženu psychicky, ale najmä fyzicky týral. Pri jednom incidente jej namočil hlavu do horúceho oleja na varenie. To zďaleka nie je koniec jeho hrozných útokov. Angličan svoju obeť škrtil až do bezvedomia, bil ju kovovou stoličkou a dupal po nej. Každý deň sa posmieval z jej vzhľadu a viackrát ju huckal, aby spáchala samovraždu. O prípade informuje Metro.

V záchvatoch žiarlivosti jej kontroloval telefón a bránil jej v odchode z domu, keď chcela ísť po pomoc. Toto zažívala žena od augusta 2018 do mája 2019, keď napokon domáce násilie nahlásila polícii.

Policajti Freddieho okamžite zatkli. Nenaznačil, že by sa za svoje činy hanbil. Bol obvinený z násilného správania k svojej priateľke, troch útokov, ktoré jej spôsobili ujmu na zdraví a z dvoch ďalších útokov bez ujmy na zdraví.

Dňa 5. novembra 2019 bol odsúdený na dva roky a tri mesiace odňatia slobody a na desať rokov má zákaz priblížiť sa k svojej zrejme už ex-priateľke. Tej spôsobil ujmu nielen na psychickom zdraví. Niekedy ju ponižoval aj pred malým dieťaťom.

"McPherson je nevyspelý a sebecký mladý muž, ktorý nepreukázal ľútosť nad svojimi činmi. Chcel by som poďakovať obeti za to, že našla odvahu a presviedča každého, kto by mohol byť v takomto vzťahu, že máme skvelý tím odborníkov, ktorí vedia zvládnuť takéto situácie. Prostredníctvom našich partnerských agentúr je k dispozícii aj množstvo služieb proti domácemu zneužívaniu, ktoré pomáhajú chrániť obete. Môžu sa cítiť vystrašene, izolovane a zahanbene, ale za to, čo sa deje, oni nemôžu. Nikto by nemal trpieť v tichosti a preto ich nabádame, aby hlásili priestupky.“