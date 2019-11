Polášek prehovoril po nevydarenej premiére na turnaji majstrov: Vzdal hold súperom

Slovenský tenista Filip Polášek sa nedočkal víťazstva pri svojom deblovom debute na koncoročnom výberovom turnaji Nitto ATP Finals v Londýne.

Vo večernom nedeľňajšom súboji v Skupine Jonasa Björkmana Polášek spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom prehrali s favorizovaným poľsko-brazílskym duom Lukasz Kubot, Marcelo Melo za 100 minút 6:4, 4:6, 5:10 ( zápasový tajbrejk). Zápas zakončil Poliak Kubot štýlovo esom, keď premenil hneď prvý zo štyroch možných mečbalov.V supertajbrejku boli súperi lepší a zaslúžene zvíťazili. Lepšie returnovali a na rozdiel od nás využili šance.Teraz nám nezostáva nič iné, ako vyhrať zostávajúce dva zápasy v skupine, ak chceme pomýšľať na postup do semifinále," povedal pre TASR Polášek, druhý slovenský deblista v ére samostatnosti, ktorý štartuje na turnaji majstrov.V roku 2009 sa na záverečnom vrchole sezóny zúčastnil Michal Mertiňák po boku Františka Čermáka, slovensko-český tandem postúpil v londýnskej O2 aréne do semifinále.Vo štvorhre sa spoločne s Tomášom Šmídom tešili v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. V roku 2000 mal ísť na Masters v pozícii náhradníka Dominik Hrbatý. Pre zranenie jeho deblového partnera Čecha Martina Damma, ktorý musel ísť na operáciu, však do dejiska turnaja neodcestoval.