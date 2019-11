Vo výsledkoch rumunských prezidentských volieb vedie Iohannis: Bude v druhom kole čeliť žene?

Úradujúci rumunský prezident Klaus Iohannis, ktorý sa uchádza o druhé päťročné funkčné obdobie, dosiahol v nedeľu najväčší zisk spomedzi kandidátov v prvom kole prezidentských volieb. Vyplýva to z prvých prognóz výsledkov na základe prieskumov medzi voličmi, informovali tlačové agentúry AFP a DPA.

Podľa zverejnených údajov by mal Iohannis získať 39 percent odovzdaných hlasov, čo znamená, že i napriek víťazstvu nebol zatiaľ zvolený. Voľby tak zrejme postupujú do druhého kola, kde bude Iohannisovou súperkou doterajšia premiérka Viorica Dancilaová, ktorej v prvom kole predpovedajú druhú priečku so ziskom 22,5 percenta.

Výsledky tzv. exit polls uskutočnených inštitútom CURS-Avantgarde prevzala DPA z rumunskej tačovej agentúry Mediafax. Druhé kolo prezidentských volieb by sa malo v Rumunsku konať o dva týždne.