Ramsay sa nebál povedať konkrétne mená: Z týchto hráčov mal na turnaji najväčšiu radosť

Solídne výkony vo všetkých troch zápasoch stačili slovenským hokejovým reprezentantom na jediné víťazstvo.

S Helvétmi prehrali vo štvrtok 2:5, v sobotu podľahli olympijskému tímu Ruska 2:3 po predĺžení a s účinkovaním na tradičnom podujatí sa rozlúčili triumfom 3:2 po predĺžení nad Nemcami.

"V poslednom zápase sme hrali dostatočne agresívne, rýchlo a hráči plnili to, čo som od nich požadoval. Potrebovali nájsť cestu ku gólu, čo sa nám napokon podarilo. Vždy je cenné, keď sa vám podarí rozhodnúť gólom v predĺžení. Za stavu 0:2 sme ukázali, že sa nevzdáme, keď sa zápas vyvíja v náš neprospech," zhodnotil nedeľňajší duel hlavný tréner Craig Ramsay.

Slováci získali na turnaji tri body a skončili na štvrtom mieste, no len desatiny sekundy ich delili od konečnej druhej priečky. Ak by Peter Zuzin v závere duelu s Nemeckom rozvlnil odkrytú sieť o niečo skôr, mohol posunúť svoje mužstvo na striebornú pozíciu. "Do každého zápasu ideme s tým, že chceme zvíťažiť. Rád by som stále vyhrával, ale s turnajom som celkovo spokojný. Odohrali sme tesné zápasy, dvakrát sme sa dostali predĺženia. V každom dueli sme hrali dobre, ale bolo podstatné, že sme na záver aj vyhrali," pokračoval 68-ročný Kanaďan.

V Ramsayho nominácii na Nemecký pohár sa ocitlo 23 hráčov vrátane troch debutantov v národnom tíme. Dvadsaťročný útočník Andrej Kollár ml. zaujal bilanciou 0+3, dve asistencie si pripísal Jakub Sukeľ a premiéru v reprezentácii zažil Peter Šišovský. "Bol som veľmi spokojný s novými hráčmi aj niektorými mladíkmi. Vysvetľoval som im hlavne to, ako majú hrať v strednom pásme, ak budeme útočiť. Som rád, že sme často strieľali," hovoril lodivod so skúsenosťami z NHL.

Napriek dvom prehrám v troch súbojoch Ramsay nešetril ani pochvalami na adresu viacerých hráčov. Spomedzi nominovaných sa indivduálne najviac darilo trojgólovému Filipovi Krivošíkovi. "Potrebujem si zápasy ešte raz pozrieť, pretože dojmy zo striedačky počas stretnutiach nie vždy odzrkadľujú realitu. V obrane hral dobre Patrik Koch, učí sa a hrá agresívne. Každým zápasom sa zlepšoval kapitán Peter Čerešňák. V útoku odviedol dobrú prácu Andrej Kollár ml., dobre hrali aj Filip Krivošík, Adam Liška či Tomáš Zigo. Navyše, našim najsilnejším mužom s pukom počas celého turnaja bol Marek Hrivík," uzavrel reprezentačný tréner.