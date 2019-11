Nové okolnosti v prípade vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Nižší trest vďaka rozdeleniu procesu?

Nový posun v prípade popravy novinára Jána Kuciaka († 27)? Dvaja obvinení, na ktorých už bola podaná obžaloba, Miroslav Marček (36) a Tomáš Szabó (41), majú byť podľa informácií Nového Času vyčlenení na samostatné konanie.

Obaja totiž majú spolupracovať na vyriešení prípadu. Na hlavnom pojednávaní by tak na lavici obžalovaných mohli sedieť iba obžalovaní objednávatelia Marián Kočner (56) a Alena Zsuzsová (45). V októbri podal prokurátor špeciálnej prokuratúry na súd obžalobu voči štyrom obvineným v prípade zavraždenia Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Za úkladnú vraždu mladého páru hrozí Marčekovi, Szabóovi, Zsuzsovej a Kočnerovi doživotie.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Vyšetrovací spis má viac ako 25-tisíc strán a desiatky príloh, medzi ktorými sú aj zaistené finančné prostriedky a cennosti. Obžaloba má 93 strán,“ opísala rozsah obžaloby hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. Ďalší z partie Zoltán Andruskó, ktorý mal prsty v sprostredkovaní popravy, od začiatku spolupracuje s políciou a s prokurátorom sa dohodol na vine a treste. Tým si mal výrazne znížiť trest a v prípade už vystupuje ako svedok. O tom, o koľko mu jeho priznanie skráti pobyt za mrežami, rozhodne súd na samostatnom konaní. Hovorí sa, že dostane 11 rokov.

Nová dohoda?

Na samostatné konanie možno vyčlenia aj ďalších aktérov likvidácie novinára - bývalého profesionálneho vojaka Miroslava Marčeka, ktorý streľal v dome a expolicajta Tomáša Szabóa, ktorý mu mal robiť šóféra. Polícia pôvodne považovala za strelca Szabóa. Všetko zmenila výpoveď jeho bratranca Marčeka, ktorý sa v apríli policajtom priznal, že na Kuciaka strieľal on.

Podľa našich informácií má teraz Tomáš Szabó v pláne tiež začať spolupracovať a žiadať dohodu o vine a treste. „Je možné, že oboch, Marčeka aj Szabóa, vyčlenia na samostatné konanie a na hlavnom pojednávaní zostanú len Kočner a Zsuzsová,“ povedal zdroj z vyšetovania Novému Času s tým, že dvojica sa bude snažiť znížiť si trest podobne ako Andruskó. Všetkým totiž hrozí doživotie.

Ešte je skoro

Právni zástupcovia obvinených sú vo veci rozdelenia pojednávania skúpi na slovo. „Túto informáciu neviem potvrdiť. To je veľmi skoro povedať v tomto štádiu,“ povedala obhajkyňa Tomáša Szabóa Ivana Kochanská. Marčekov advokát Martin Endrödy to odmietol komentovať. Nie je vylúčené, že Marček aj Szabó dopadnú napokon tak isto ako Andruskó, aj keď ten spolupracoval s mužmi zákona od začiatku. „Tu je to vnímané ako poľahčujúca okolnosť, ale podľa mojej praxe tam môže byť rovnaké rozhodnutie. Teoreticky môžu dostať rovnaké zníženie trestu ako Andruskó,“ uviedol právnik Róbert Bános.

Urýchli to súd

Róbert Bános, advokát

Vyčlenenie samostatného konania nie je samo osebe dôvodom na to, aby mal niekto nižší trest. Ak obvinený začne spolupracovať s políciou, napríklad prizná sa a usvedčuje ostatných, tak nie je potrebné, aby do konca figuroval v celom procese s tými ďalšími, ktorí sa nepriznávajú. Tak môže mať celý súdny proces rýchlejší spád. Osoba môže po priznaní a oľutovaní požiadať o konanie o dohode o vine a treste a tie konania sa riešia väčšinou osobitne, nie s ostatnými spoluobžalovanými.