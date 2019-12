Stačil moment na oslave narodenín a Max už nikdy nebude ako predtým: Krutá pravda zlomila rodičom srdce

Michelle Davenport (37) si uvedomila, že jej syn má mozgovú príhodu, keď videla, ako mu sánka klesla "ako v reklamách".

Keď jej sedemročný syn Max spadol počas svojej narodeninovej oslavy na zem, jeho matka si myslela, že sa iba hrá. Mirror informuje, že potom ním začalo šklbať, nedokázal sa odrazu pohnúť, jeho ľavá ruka bola ako ruka handrovej bábiky, mal sklené oči a nedokázal rozprávať. Keď mu padla sánka, jeho matka vedela, že ide o mozgovú príhodu.

Ešte minúty pred týmto Max pobehoval so svojimi kamarátmi. Z ničoho nič sa v sekunde všetko zmenilo. Musel podstúpiť 6-mesačnú liečbu a naučiť sa opäť chodiť. Pre mozgovú mŕtvicu nevie používať svoju ľavú ruku a nohu.

Michelle sa rozhodla tento príbeh zverejniť, aby zvýšila povedomie o tom, že mozgová príhoda hrozí aj mladým ľuďom. "Absolútne som nechápala, čo sa deje. Predtým mu nič nebolo. A zrazu ma môj manžel upozornil, že sa niečo deje. Max sedel na zemi a trhalo ním," prezradila.

Myslela si, že chlapec sa iba hrá. Jej manžel ho šiel zdvihnúť. "Pozrela som sa na Maxa a ten sa na mňa díval prázdnym pohľadom. Oči mal doširoka otvorené, ale v nich nebolo nič." Vedela, že niečo sa deje. Snažili sa s ním rozprávať, no on nereagoval. "Vydával zvláštny zvuk z hrdla a fňukal, akoby sa snažil hovoriť. Nevedel pohnúť ľavou rukou. Bolo to ako v reklame - jeho sánka padla. Bola som na smrť vystrašená, bolo to hrozne desivé."

Max sa narodil 5. septembra a práve oslavoval svoje siedme narodeniny, keď dostal mozgovú príhodu. Michelle hovorí, že dovtedy bol vždy zdravý a nemal žiadne zdravotné problémy. Aj v aute cestou na oslavu bol veľmi živý.

Deti sa prezliekli do rôznych kostýmov, vzali si hračkárske zbrane s penovými nábojmi a hrali sa. Max sa hral s nimi, a ako tvrdí Michelle, všetko bolo v poriadku. Po prvom kole si urobili prestávku na obed. Posťažoval sa, že ho bolí hlava, a Michelle mu dala pohár vody. "Bol tichý," spomína si. "Max má poruchu aktivity a pozornosti a zvyčajne je hyperaktívny. Dala som mu pohár vody, myslela som si, že hlava ho bolí z toho pobehovania."

Onedlho nato si ho aj s manželom Garym (48) všimli, ako ním šklbe na zemi. Zamestnanci centra ho okamžite položili a zavolali sanitku. Privolaní záchranári mu otvorili ústa. Jazyk mal na jednu stranu. Zdvihli jeho ľavú ruku a pustili ju. Jeho ruka sa správala ako ruka handrovej bábiky. "Vzali ho so sebou do nemocnice. Nevedeli sme vôbec, čo sa bude diať." Všetky symptómy zodpovedali mozgovej príhode, hoci najprv si mysleli, že má Max nejaký záchvat.

V nemocnici sestrička vysvetlila rodičom, čo sa deje. Šokovaná Michelle jej iba pritakávala. "Zavolala som otcovi a sestre, aby okamžite prišli do nemocnice. Myslela som na to najhoršie a chcela som, aby tam boli všetci. Panikárila som, že sa stane niečo hrozné. Už bol síce stabilizovaný, ale stále sa nehýbal," hovorí mama.

Vyšetrenia potvrdili, že išlo o ischemickú mozgovú príhodu. Tá nastáva, keď sa krv nedokáže dostať kvôli nejakej prekážke do mozgu. Hoci si mysleli, že v nemocnici strávi Max iba pár týždňov, nakoniec tam bol šesť mesiacov. Tri mesiace na izbe a tri mesiace v rehabilitačnom centre. Podstúpil intenzívnu terapiu, aby sa opäť naučil chodiť. a rozprávať Taktiež navštevoval psychológa.

"Trvalo mu asi osem týždňov, kým sa naučil postaviť a kráčať s pomocou. Každý deň je silnejší, a teraz už vie chodiť." Dnes už desaťročný Max skutočne vie kráčať, ale nevie pohnúť svojou ľavou nohou a taktiež nemá cit v ľavej ruke a zápästí. Ľavý lakeť a rameno vie používať iba veľmi obmedzene.

Danú ruku a nohu má spevnenú dlahou, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu.Max sa nikdy nesťažuje. Už si ani nepamätá, aký bol predtým, čo matka sčasti považuje za šťastie. Rodičom táto situácia láme srdce.

Od mozgovej príhody má Max ďalšie problémy. "Jeho emócie sú veľmi nevyrovnané - keď je smutný, je veľmi smutný, keď je šťastný, tak je veľmi šťastný. Všetko je v extrémoch," hovorí Michelle.

Ľuďom odkazuje, aby rozhodne neignorovali žiadne príznaky. "Všetci si myslia, že mozgové príhody postihujú starých ľudí a ja by som bola rada, keby vedeli, že sa to môže stať komukoľvek. Dokonca aj deťom." Na záver dodala, že je vďačná za to, že jej Max je stále tu.