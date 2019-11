Exsmerák Marek Maďarič oznámil, že v politike končí: Čo ho k tomu donútilo?

Rozhodol sa. Bývalý minister kultúry a exsmerák Marek Maďarič (53) posledné mesiace zarezáva v parlamente ako nezávislý poslanec.

Zo strany Roberta Fica (55) odišiel za búrlivých okolností a dlho sa špekulovalo, kde napokon zakotví. Pre Nový Čas teraz priznal, že s politikou nateraz končí a v najbližších parlamentných voľbách nebude kandidovať. Čo ho k tomu donútilo?

Len nedávno sa Maďarič objavil na ustanovujúcom sneme strany Dobrá voľba Tomáša Druckera. Ten naznačoval, že bývalý minister u neho nezakotví, lebo má politiky po krk. Maďarič jeho slová potvrdzuje. „Z politického kabáta sa pomaly vyzliekam. V týchto voľbách nebudem určite kandidovať. Čo život v budúcnosti prinesie, nechcem hovoriť, ale v tejto chvíli končím,“ uviedol Novému Času.

V súčasnosti sa okrem politiky venuje skladaniu textov či divadelným hrám, v čom chce pokračovať aj naďalej. „Bol som oslovený viackrát, ale povedal som si, že som bol dlho v Smere, tak by bolo správne dať si čas na oddych a neskočiť hneď do nejakej novej strany a tváriť sa pred ľuďmi, že teraz prichádzam v novom a lepšom kabáte,“ tvrdí Maďarič. Dlhé roky tvoril nerozlučnú partiu s Robertom Ficom a v Smere bol ideológom, ktorý sa venoval programu strany. Po vražde novinára Jána Kuciaka sa však vzdal kresla ministra a o pár mesiacov zo strany aj vystúpil. „S Robertom Ficom sme sa dosť dlho nestretli, ale keď sme sa naposledy videli, tak sme sa pozdravili,“ hovorí Maďarič.

Sám tvrdí, že teraz vôbec nie je rozhodnutý, koho bude voliť vo februárových voľbách. „Nepresviedča ma nikto na strane súčasnej opozície ani koalície. Možno niektorá zo súčasných nových strán, ale na 100 % tam nenachádzam niekoho,“ oznámil. Zo Smeru odchádzal s ostrými vyjadreniami. „Smer stráca voličov, pozície, energiu. Nechcem byť súčasťou koalície, v ktorej má hlavné slovo politik, ktorý si berie za vzor orbánovskú politiku oslabovania demokracie a odklonu od EÚ,“ hovoril Maďarič pred rokom s tým, že na mysli mal najmä Andreja Danka.

Kto ďalší odchádza

Gábor Gál (44)

Dlhoročná výrazná tvár u bugárovcov v Moste-Híd sa rozhodla skončiť z viacerých dôvodov. „Je ich veľmi veľa, sú politické i nepolitické. Dávam definitívne zbohom politike. Vrátim sa do advokácie. Strane pomôžem, kde budem ešte môcť,“ priznal nedávno Gál s tým, že prevažujú rodinné dôvody.

Lucia Žitňanská (55)

Exministerka spravodlivosti sa rozhodla nekandidovať po tom, čo vystúpila z Mosta-Híd po vražde Jána Kuciaka. „Dospela som k záveru, že sa chcem venovať viac svojej právnickej profesii a chcem si nastaviť profesijný život tak, aby mi umožňoval lepšie skĺbiť prácu a súkromie,“ oznámila.

Robert Kaliňák (48)

Exminister vnútra sa musel porúčať po poprave novinára a rozhodol sa stiahnuť aj zo Smeru, kde ešte stále je podpredsedom. Teraz ide riešiť advokáciu a výrobu športových zbraní. „Všetko, čo by sa robilo, tá strojárska výroba, by bolo určené pre EÚ, a nie ako si niekto predstavuje, že vyvážať veci do tretích krajín,“ uviedol Kaliňák.