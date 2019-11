Bratislavčanka Anna zostala po návšteve v nemocnici na Antolskej v šoku: Mamu našla priviazanú a s modrinami

Hrôza, aká sa nevidí každý deň! Bratislavčanka Anna (64) sa nevie spamätať z toho, ako v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke zaobchádzali s jej staručkou mamou.

Nešťastná žena tvrdí, že po niekoľkodňovej hospitalizácii svoju mamu Annu (88) našla v hroznom stave - nevnímala, telo mala samá modrina a dokonca aj cez deň bola priviazaná remeňmi k posteli. Preto ju dcéra musela z nemocnice doslova uniesť. Aj keď doma to vyzeralo už ako-tak dobre, hematómy sa zapálili a Anna sa znovu ocitla v nemocničnom prostredí.

Anna (88) sa ocitla na jednotke intenzívnej starostlivosti na Antolskej ul. s vysokým tepom. „Bola rozrušená, mali sme úmrtie v rodine. Pre istotu som chcela, aby ju videl lekár. Nechali si ju na pozorovanie, predsa už má vyšší vek,“ hovorí jej dcéra Anna. Horor sa začal, keď jej mamu preložili na interné oddelenie. „Keď som za ňou prišla, bola priviazaná remeňmi k posteli, smädná a mala popraskané pery. Ako mohla jesť, piť, zavolať si pomoc?“ rozhorčuje sa dcéra. Mamu chcela hneď vziať domov. Službukonajúca lekárka sa však s ňou nechcela baviť, vraj nemá čas a jej mama nemôže ísť domov. „Keď som upozornila, že primárka o reverze vie, otočila sa a zabuchla za sebou dvere,“ pokračuje Anna.

Hematómy sa zapálili

Po mamičku sa vrátila poobede. „Zbytočne som naliehala, aby mi niekto povedal, prečo má mama modriny na vnútornej strane nôh od rozkroku až po lýtka, k tomu odtlačených päť prstov,“ zúfa žena. Stará pani, ktorá sa doma dala ako-tak do poriadku, sa čoskoro opäť ocitla na pohotovosti. „Modriny jej začervenali a sťažovala sa, že ju to bolí. Na pohotovosti nám povedali, že mamičke sa zapálili hematómy, s ktorými som ju z nemocnice vzala. A to môže byť pre ňu životunebezpečné, keďže hrozí upchatie ciev,“ rozpráva Anna.

Keď opäť kontaktovala primárku, ostala v šoku. „Povedala mi, že vraj si to mama spôsobila doma!“ hovorí nahnevaná žena. „Ja už s tým zrejme nič neurobím, ale chcem, aby ľudia, ktorí majú svojich blízkych v nemocnici, dávali na nich pozor,“ dodáva dcéra, ktorá sa o mamu stará doma. Nový Čas oslovil aj hovorkyňu nemocnice Evu Kliskú. Na otázku, či je bežné, aby pacient bol vo dne i v noci pripútaný k posteli, neodpovedala.