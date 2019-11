V Španielsku sa konajú parlamentné voľby: Účasť netrhá rekordy

Účasť v parlamentných voľbách je nižšia, ako bola v apríli. Informovalo o tom španielske ministerstvo vnútra.

Účasť je podľa neho oproti aprílovým parlamentným voľbám nižšia o štyri percentuálne body. Do 18:00 svoj hlas odovzdalo 56,86 percent z 37 miliónov oprávnených voličov, pričom 28. apríla to bolo v rovnakom čase 60,74 percent.

Nižšia účasť v druhých parlamentných voľbách v roku sa očakávala. Prieskumy verejnej mienky naznačovali, že sa na nich nezúčastní do 35 percent voličov, ktorí sú už unavení z politickej situácie v krajine. K neúčasti niektorých zrejme prispelo aj počasie, keďže sú v nedeľu v Španielsku nízke teploty a na severe i výdatné dažde. Podľa analytikov nízka účasť obyčajne v krajine škodí ľavicovým stranám.

Žiadna z kandidujúcich strán by podľa prieskumov verejnej mienky nemala získať vo voľbách potrebnú väčšinu. Prieskumy favorizujú Španielsku socialistickú robotnícku strana (PSOE) úradujúceho premiéra Pedra Sáncheza, no strana zrejme získa menej hlasov ako v apríli a bude mať zase problém vytvoriť vládu. Lepšie by sa malo dariť krajne pravicovej strane Vox a konzervatívnej Ľudovej strane (PP).