Separujete správne? 13 mýtov o triedení odpadu

Má triedenie odpadu zmysel? Počúvame o ňom zo všetkých strán toľko, až to považujeme za otravné. Ak patríte k ľuďom, ktorí vedia, že triedenie je dôležité a aj to robíte, asi všetky tieto informácie ignorujete. Ale ste si istí, že separujete správne? Pozrite si najčastejšie nepravdivé mýty.

1. Uzávery a etikety z PET fliaš treba odstrániť

Pri drvení a praní materiálu sa odstránia. Takže ich pokojne môžete vhadzovať do kontajnerov na plasty aj s uzáverom.

2. Tégliky od jogurtu treba umyť

Drobné pozostatky jogurtu neprekážajú, plasty sa pred spracovaním perú. Zvyšky jogurtu stačí vyškrabať, prípadne opláchnuť malým množstvom vody.

3. Z obálok treba odstrániť okienko

Nie je to potrebné. Spracovacie zariadenie pri recyklácii plastové okienko odstráni.

4. Kartón z vajec sa separuje ako papier

Tento materiál už nie je možné recyklovať, preto ho vyhoďte do komunálneho odpadu alebo do kompostu.

5. Obaly z kozmetiky treba dôkladne umyť

Nie je to pravda. Kozmetické prípravky ako mydlá, šampóny či krémy stačí len spotrebovať. Obaly sa dočistia pri spracovaní.

6. Nebezpečný odpad doma nemáme

Nebezpečný odpad charakterizuje symbol preškrtnutej smetnej nádoby. Lieky vráťte do lekárne a elektroodpad spolu so zvyškami syntetických farieb zaneste do zberného dvora.

7. Zrkadlo patrí do zeleného koša na sklo

Nie, patrí do zmesového odpadu. Zrkadlo obsahuje pokovované časti, ktoré pri spracúvaní spôsobujú komplikácie. Pece si neporadia ani s keramikou a porcelánom.

8. Polystyrén nepatrí do plastov

Čiastočne pravda. Polystyrénové termoobaly na jedlo z reštaurácií patria do žltého koša na separovaný odpad. Polystyrén na izoláciu budov odneste do zberného dvora.

9. Obal od zubnej pasty je plast

Nie celkom. Odhadzujte ho do zmiešaného odpadu, lebo obsahuje plast, kovy a zvyšky obsahu.

10. Bločky z obchodov sú z papiera

Síce sú, ale z termopapiera. Plnidlá, ktoré obsahujú, bránia ich rozkladaniu, preto patria do zmesového odpadu.

11. Fľaša z motorového oleja ide do plastu

Síce je plastová, ale určite nepatrí do kontajnera na plast. Je to nebezpečný odpad a patrí do zberného dvora.

12. Cigaretová škatuľka patrí do papiera

Len jej kartónová časť. Plastový obal odhoďte do kontajnera na plast.

13. Tetrapak hádžeme do papiera

Nie, je to kombinovaný materiál. Najčastejšie sú na triedenie nápojových kartónov určené žlté kontajnery, kde sa zbierajú spoločne s plastmi, alebo oranžové kontajnery.

Obyvatelia niektorých obcí budú budúci rok platiť za komunálny odpad viac. Samospráva tak reaguje na nízku mieru triedenia odpadu jej obyvateľmi. Napríklad Žilinčan by mal platiť 27,60 eura ročne, čo je o 6,43 eura viac ako dnes. Obec odvádza poplatok za uloženie na skládku a príspevok do Environmentálneho fondu. Žilina vlani do envirofondu platila päť eur za tonu odpadu, v tomto roku to je sedem eur a v roku 2020 to bude 12 eur.

„Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu sa podľa dnes platnej legislatívy totiž tvoria najmä podľa percentuálnej úrovne triedenia komunálneho odpadu v obciach a mestách,“ povedal primátor Peter Fiabáne. Miera triedenia v meste dosahuje približne 41 %. V Humennom už rozhodli, že poplatok za komunálny odpad vzrastie z 13,51 na 19,50 eura. Vlani mesto vytriedilo približne 44 % komunálneho odpadu.