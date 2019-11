Najdojemnejší príbeh havárie lietadla na Zlatých pieskoch: Zdeněk († 76) pre vyšetrenie smrti svojej lásky obetoval život

Posadnutý zistiť pravdu za každú cenu! Zdeněk Hlavička († 76) takmer do konca svojho života ukrýval stovky strán vlastných poznámok, ktoré vytvoril po havárii lietadla IL-18 na Zlatých pieskoch v lete roku 1976.

Hrozná tragédia mu navždy zmenila život - prišiel pri nej totiž o milovanú manželku Annu († 31). So stratou svojej lásky sa nikdy nevyrovnal. Za každú cenu však chcel na vlastnú päsť zistiť, čo sa v lietadle nad Bratislavou stalo...

Manželstvo Zdeňka († 76) a Anny († 31) bolo plné lásky, z ktorej sa narodili dvaja synovia. Rodinnú pohodu navždy zmenil 28. júl 1976. Pri hororovom páde lietadla do jazera Zlaté piesky Anna prišla o život. Po 43 rokoch od nehody ich syn Jakub objavil otcove zápisky, ktoré šokovali nielen jeho, ale aj bývalého reportéra Nového Času a autora práve vydanej knihy Katastrofa letu 001 na Zlatých pieskoch Davida Púchovského (29).

„Pánovi Hlavičkovi sa po strate manželky zrútil svet. Prestal chodiť na istý čas do práce. Ostal sám na výchovu dvoch synov.Stretával sa so svedkami, s členmi vyšetrovacej komisie, chodil do Bratislavy, kde si odkrokoval posledné sekundy letu z letiska k jazeru, neváhal sa dobýjať do kancelárie ministra dopravy, pričom ho raz aj zbila Verejná bezpečnosť...“ opísal Púchovský.

Knihy sa už nedožil

Zdeněk Hlavička mal podľa svojich rozsiahlych poznámok pochybnosti o závere vyšetrovacej komisie, ku ktorému sa ako jeden z mála pozostalých dostal. Myslel si, že režim hodil automaticky vinu na pilotov. Všetko si chcel overiť po vlastnej línii. „Aj keď pán Hlavička nebol odborník na letectvo, podľa jeho poznámok sa jeho vedomosti postupne rozširovali a v závere by pokojne mohol byť aj členom komisie. Vo svojich poznámkach kreslil kabínu lietadla, vysvetľoval funkčnosť lietadla, robil zložité výpočty. Miestami bol emotívny, nadával zopár ľuďom, ale po mesiacoch prišiel k rovnakému záveru ako vyšetrovacia komisia,“ povedal Púchovský. Zápisky a svedectvo Hlavičku sa dostali do práve vydanej Púchovského knihy o nehode lietadla IL-18. Žiaľ, oddaný otec, ktorý sa už nikdy neoženil, sa jej vydania nedožil. Po rýchlej chorobe zomrel deň pred jej krstom. „Verím, že tam hore sa pán Hlavička dozvie, že celé tie roky mal pravdu a urobil skvelú robotu,“ uzavrel Púchovský.

Zahynulo 76 osôb

Let ČSA č. 001 na trase Praha - Bratislava so strojom IL-18 imatrikulačnej značky OK-NAB sa skončil 28. júla 1976 pádom lietadla do vody v rekreačnom areáli Zlaté piesky v Bratislave. Oficiálnou príčinou nehody bola podľa vtedajšieho vyšetrovania chyba posádky. Ide o najtragickejšiu leteckú nehodu ČSA na území Československa, pri ktorej zahynulo 76 osôb.