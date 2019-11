Saganov tajný plán o vstupe medzi cyklistické legendy Grand Tour: Môže vyhrať bodovačku na Gire aj Vuelte?

Vyzerá to ako sci-fi, ale pri dobrej réžii z toho môže byť slávny trhák. Slovenský cyklistický fenomén Peter Sagan, ktorý nedávno ohlásil svoju budúcoročnú premiéru na pretekoch Giro d´Italia, môže v prípade zisku cyklámenového dresu pomýšľať aj na ďalšiu výzvu. Na svete sú totiž len traja jazdci, ktorí vyhrali bodovačku na všetkých troch pretekoch Grand Tour - Gire, Vuelte aj Tour de France!

Eddy Merckx (74), Laurent Jalabert (50) a Džamolidin Abdužaparov(55), to sú legendy, ktorým sa v minulosti podaril tento husársky kúsok. A Sagan sa k nim v horizonte niekoľkých rokov môže pridať!

Myslí si to aj Kamil Haťapka (87), bývalý tréner čs. reprezentácie, ktorý spolu s Antonom Rollerom značnou mierou prispeli k tomu, že Sagan odštartoval svoju profesionálnu kariéru v Taliansku v tíme Cannondale: „Bolo už načase, aby si Sagan vyskúšal Giro a pokúsil sa zvíťaziť v bodovacej súťaži, pritom aj bojovať o víťazstvo v niektorej z etáp. Napríklad hneď na prvých dvoch rovinatých etapách na území Maďarska. Predpokladám, že sa nebude plašiť v kopcoch,“ povedal pre Nový Čas Haťapka a dodal: „Po nedávnej prezentácii Gira 2020 v Budapešti mi poslal e-mail môj dávny priateľ a sprostredkovateľ prestupu Sagana do talianskeho tímu Cannondale Enrico Zanardo. Privítal Saganov štart s tým, že preňho Peter nie je len Slovák, ale minimálne na 10 % aj Talian. A spýtal sa ma, kedy bude štart Gira v Bratislave.

Budúcoročné štarty na Tour a Giro sa javia ako dobrý plán. „Peter sa môže veľmi usilovať o získanie ôsmeho zeleného dresu na francúzskych cestách, aby bol ešte viac neprekonateľný,“ je presvedčený Haťapka.

V prípade Gira ide možno o test, ale aj generálku na rok 2021, keď by Tourminátor mohol vyskúšať kombináciu Giro - Vuelta, a to s vysokými cieľmi!

Vueltu pozná

Sagan sa na Vuelta a Espaňa predstavil štyrikrát. V roku 2011 tam absolvoval svoj debut na Grand Tour a vyhral tri etapy. V roku 2014 jednu, ale preteky nedokončil. V roku 2015 musel odstúpiť po tom, ako ho zrazil sprievodný motorkár. Vlani skončil v bodovačke druhý, keď ho o 12 bodov prekonal španielsky veterán Valverde.

Čo si myslia osobnosti:

Kamil Haťapka (87), bývalý tréner čs. reprezentácie: Otvoriť galériu Na snímke legendárny bývalý cyklistický tréner a funkcionár Kamil Haťapka. Zdroj: TASR „Odporučil by som mu veľmi opatrne porozmýšľať o štarte v roku 2021 na Vuelte s cieľom eventuálnej prípravy na MS, prípadne zisk bodovacieho trička. Tak by vlastne absolvoval Giro, Tour i Vueltu, ale nie

v jednom roku. Žiaľ, bez možnosti niektoré z týchto pretekov celkove vyhrať, keďže vzhľadom na rozhodujúce momenty prevažne v horských

etapách nemá na to telesné dispozície. Aj keby zhodil viac kilogramov, to už by však bola iná debata.“

Ján Svorada (51), víťaz troch etáp na Tour de France, tretí v bodovacej

súťaži o zelený dres 1993:

Otvoriť galériu Na snímke Ján Svorada. Zdroj: TASR „Pokiaľ ide doplnenie jeho zbierky o cyklámenový dres z Gira, veľa bude záležať na skladbe celej sezóny. Doteraz bol zvyknutý dať si pred Tour, alebo po jarných klasikách, pauzu, v prípade Tour ešte predtým absolvovať Okolo Švajčiarska. Bude to chcieť zmeny v príprave.

Podľa toho, ako sa to osvedčí, bude môcť ďalší rok uvažovať o ďalšej kombinácii Tour - Vuelta, ktorú si už v minulosti vyskúšal.“

Peter Privara (59), bývalý profesionál, štartoval na Vuelte, prezident

Slov. zväzu cyklistiky: