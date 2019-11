Hokejista Alex Kupka o ťažkom zranení krčnej chrbtice: Takéto zlomeniny mávajú obesenci!

Mal šťastie v nešťastí! Talentovaný hokejový útočník Alex Kupka (17) sa už tretí mesiac zotavuje z najťažšieho zranenia v kariére - zo zlomeniny krčného stavca.

To mu nechtiac spôsobil jeho kamarát, útočník Corpus Christi IceRays Artur Turanský (18), s ktorým sa poznajú od detstva a v lete boli spolu aj na dovolenke. Útočník Minnesoty St. Cloud Blizzard poskytol denníku Nový Čas rozhovor o aktuálnom zdravotnom stave.

? Ako si spomínate na septembrový súboj, v ktorom ste sa vážne zranili?

- Dostal som puk v útočnej tretine, ale zle som ho spracoval. Odskočil mi k mantinelu, načahoval som sa za ním a vtedy som sa dostal do telesného kontaktu s mojím kamarátom Arturom Turanským. Následne som padol hlavou nešťastne na mantinel.

? Aká bola diagnóza lekárov?

- Zlomený stavec, takzvaná Hangmanova zlomenina, akú mávajú ľudia, čo sa obesia.

? Hrozilo vám aj ochrnutie?

- Cítil som po náraze na mantinel jemnú bolesť v krku. Tímová lekárka mi ihneď povedala, aby som ostal ležať na ľade a v žiadnom prípade nevstával. Ak by som vstal, tak by mi to mohlo zasiahnuť miechu a vtedy by hrozilo ochrnutie.

? Aj vás Artur navštívil v nemocnici?

- Áno, hneď na druhý deň ma prišiel pozrieť a boli sme spolu celé poobedie.

? Takže nemáte na neho ťažké srdce, že vám spôsobil ťažké zranenie?

- Nie, vôbec. Bola to nešťastná náhoda, ktorá sa pri takomto športe bežne stáva. Chcel by som aj touto cestou Arturovi odkázať, aby si z toho nerobil ťažkú hlavu, že to sa stáva. Pravidelne sme v kontakte, takže všetko je medzi nami v poriadku.

? Od nešťastného incidentu ubehli už dva mesiace. V akom štádiu liečby sa nachádzate?

- Začiatkom novembra mi dali dole spevňujúci korzet a teraz mi na mesiac nasadili nákrčník. Chodím na rôzne rehabilitácie a ak pôjde všetko podľa plánu a bez komplikácií, tak v januári by som mohol začať znovu korčuľovať, ale, samozrejme, bez kontaktu. Ďakujem aj môjmu klubu, ktorý urobil finančnú zbierku, ktorá mi pomáha pri rehabilitácii.

? Mali ste aj operáciu?

- Nie.

? Je šanca, že si v tomto ročníku ešte zahráte zápas?

- Už nie. Lekári, ktorí monitorujú môj zdravotný stav, mi povedali, že rok od úrazu musím byť bez fyzického kontaktu. Takže budem iba trénovať, aby som sa udržiaval v kondícii a urobím maximum, aby som sa ďalšiu sezónu vrátil.