Slovákov potrápi výdatný dážď: V dvoch okresoch hrozí povodeň

V okrese Gelnica a Svidník hrozí povodeň z intenzívneho dažďa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal hydrologickú výstrahu prvého stupňa.

Výstraha pre okres Svidník platí do 23.00 h. Pre okres Gelnica platí do pondelka (11. 11.) do 9.00 h.

"Vzhľadom na spadnuté a očakávané zrážky, nasýtenosť povodí a zvýšené vodné stavy na tokoch je predpoklad vzostupu vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uvádzajú meteorológovia.