Erik Tomáš o vete prezidentky pri moratóriu: Nebudeme sa hádzať o zem

Nikto sa nebude hádzať o zem, ak poslanci Národnej rady (NR) SR neprelomia veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade predĺženia moratória na predvolebné prieskumy z aktuálnych 14 na 50 dní pred voľbami.

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol poslanec parlamentu za Smer-SD Erik Tomáš. Avizuje, že Smer-SD opätovne podporí predĺženie moratória.

"Budeme hľadať politickú podporu, ale nebudeme sa hádzať o zem, ak to neprejde. Nie je to najdôležitejšia vec na Slovensku," vyhlásil. Na otázku, či Smeru-SD neprekáža, že za predĺženie moratória v októbri hlasovala aj ĽSNS, reagoval, že o podporu kotlebovcov neprosili. Tomáš tvrdí, že sa špeciálne pred voľbami začali prieskumy zneužívať. Poukázal pritom na tohtoročné prezidentské voľby. "Zmanipulované prieskumy nemôžu slúžiť ľuďom," povedal.

Podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Za ľudí a poslankyňa NR SR Veronika Remišová (nezaradená) si myslí, že strany, ktoré predĺženie moratória podporujú, sa asi boja pádu voličských preferencií. "Je to zbytočný zákon, ktorým vládna koalícia chce dosiahnuť, aby sa ľudia nedozvedeli, ako im padajú percentá," podotkla. Poslanec parlamentu a prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška upozornil na to, že sa pre blížiace parlamentné voľby objavujú rôzne záujmy politických strán a niektoré prieskumné agentúry sú schopné napísať čísla, ktoré nie sú reálne. Ako tvrdí, objavili sa prieskumy, ktoré manipulovali.

Poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že by prieskumy mala robiť seriózna inštitúcia ako kedysi Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR. Tvrdí, že najmä na internete kolujú rôzne prieskumy od neexistujúcich agentúr či od agentúr, ktoré nemali posledných osem rokov žiadne tržby. Aj prieskumy pred prezidentskými voľbami vzbudili podľa neho veľa otázok. Upozornil na to, že ak bude prelomené veto prezidentky, tento návrh skončí na Ústavnom súde SR a bude pravdepodobne zrušené aj 50-, aj 14-dňové moratórium, lebo budú zrejme v rozpore s ústavou.

Poslanci sa vyjadrili aj k možnej povolebnej spolupráci. Pčolinský povedal, že ak budú po voľbách úspešní, predložia svoje požiadavky a "tvrdé" podmienky iným stranám. V relácii však vylúčil spoluprácu so Smerom-SD. Tomáš podotkol, že jediná agenda opozície je vylučovať spoluprácu so Smerom-SD. Spresnil, že svoju kandidátku predstavia onedlho. Remišová priblížila, že v pondelok (11. 11.) podpíše strana Za ľudí s koalíciou Progresívne Slovensko a Spolu-OD dohodu o neútočení. Taktiež, že sa snažia spolupracovať a hľadať prieniky. Paška vylúčil, že by SNS rokovala o možnej spolupráci s ĽSNS či mimoparlamentnou stranou Štefana Harabina Vlasť. "SNS má veľa pozitívnych úspechov a tými sa chceme prezentovať," skonštatoval.

Politici sa bavili aj o návrhu zvýšenia bankového odvodu. Tomáš návrh obhajuje tým, že ziskovosť bankového sektora je na Slovensku neúmerne vysoká. Remišová si však myslí, že koalícia chce týmto zaplátať diery v rozpočte. Ak k zvýšeniu odvodu dôjde, podľa nej to pocítia ľudia na zvýšených poplatkoch.