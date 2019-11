Liška otvorene o zápase s Nemeckom: Musíme si to nastaviť v hlavách

Útočník Adam Liška je v súčasnom kádri slovenskej reprezentácie jediným hráčom z Kontinentálnej hokejovej ligy.

Mladý krídelník pôsobiaci v Severstali Čerepovec nastúpil v sobotňajšom súboji s olympijským tímom Ruska na Nemeckom pohári aj proti trom klubovým spoluhráčom a svojmu zamestnávateľovi poslal gólový odkaz. Jeho vyrovnávajúci presný zásah však Slovákom na víťazstvo nestačil, keďže prehrali 2:3 po predĺžení.

"Od začiatku sme dodržiavali pokyny trénera. V prvej tretine sme hrali dobre v obrane a nepúšťali sme Rusov do šancí. Akurát v útoku sa nám spočiatku nedarilo. V druhej tretine sme vyrovnali, viac sme si verili a získali sme momentum na našu stranu. Bol to vyrovnaný duel, v ktorom rozhodli detaily. Škoda, že sme v predĺžení neustrážili súpera a inkasovali sme. V poslednom zápase na turnaji musíme nájsť cestu k víťazstvu," povedal pre agentúru SITA bratislavský rodák.

Liška sa presadil v 28. minúte zápasu, keď využil efektnú prihrávku naslepo od Jakuba Sukeľa. "Pôvodne som chcel prihrávať puk obrancovi na opačnú stranu útočného pásma. V tom momente mi ruský hráč vypichol puk. Jakub Sukeľ ho však získal a pekne mi ho prihral. Chcel som zakončovať k vzdialenejšej žrdi, mal som dobrú pozíciu a obranca mi nepokryl hokejku. Vďaka tomu som puk trafil podľa svojich predstáv a bol z toho gól," opisoval čerstvý dvadsiatnik.

Mladý krídelník dobre pozná ruskú hokejovú školu. V minulej sezóne pôsobil v KHL ako hráč Slovana Bratislava a v lete zamieril do Čerepovca, kde je so siedmimi gólmi najlepším strelcom tímu. "Bol som pripravený na tento štýl hokeja. Vedel som o protihráčoch, že sú dobre technicky aj korčuliarsky vybavení. Chcel som vyhrať, aby si ma spoluhráči v šatni po návrate z reprezentácie nedoberali, ale získaný bod je aspoň malou náplasťou," hovoril Liška.

V ruskom mužstve nastúpili v sobotu traja hokejisti Severstaľu Čerepovec. Útočník Vladislav Kodola ukončil stretnutie s bilanciou 1+1 a Daniil Vovčenko s Vadimom Kudakom si pripísali jednu asistenciu. Liška preto nechcel zaostávať. "Samozrejme, mal som motiváciu navyše. Pred zápasom sme sa podpichovali a písali si. Už pri odchode z klubu sme sa o tejto téme rozprávali," uviedol účastník tohtoročných MS v Bratislave a Košiciach, ktorý je aktuálne jediným legionárom v šatni Severstaľu. "V tíme nastali zmeny, keďže sme ťahali neúspešnú sériu. Viem však, že prídu noví hráči a pribudnúť by mal aj jeden legionár. Uvidíme, ako sa to vyvinie, keďže to nie je oficiálne," pokračoval.

Slovenskí reprezentanti v aktuálnej sezóne čakajú na prvé víťazstvo. V úvodnom vystúpení na Nemeckom pohári podľahli po solídnom výkone a hernom výpadku v druhej tretine Švajčiarom 2:5. V sobotu boli Rusom takisto vyrovnanými súpermi, ale doplatili na individuálne chyby. Uspieť môžu do tretice. V nedeľu od 14.30 h vyzvú domácich Nemcov a ak nechcú skončiť v tabuľke poslední, potrebujú vyhrať. "Musím plniť to, čo od nás tréner očakáva a pridať ešte nejakú nadstavbu. Podstatné je, aby sme si v hlavách nastavili, že chceme vyhrať a získať tri body," uzavrel Liška pre agentúru SITA.