Študentka († 16) chcela spáchať samovraždu, potom si to rozmyslela: Zúfalý čin krátko pred krutou smrťou!

Úzkosť z prichádzajúcich skúšok ju dohnala až pod kolesá rútiaceho sa vlaku.

Kate Mullins († 16) z Nového Zélandu bola podľa slov vlastnej matky vždy veselá a usmievavá. To sa nezmenilo ani v deň, kedy sa rozhodla kvôli stresu zo školy ukončiť svoj krátky život. Stalo sa tak na vlakovej stanici, kde ju svedkovia videli dlhší čas sedieť na lavičke. „Odišla do práce, birgádovala ako čašníčka v bare,“ povedala pre médiá podľa webu The Sun jej zronená mama. „Pred odchodom ešte srandovala s bratom,“ dodala s tým, že nechápe prečo sa jej dcéra rozhodla skončiť práve takto len kvôli bežným skúškam z matematiky či angličtiny.

„Mala celý život pred sebou,“ pokračovala. Povedala tiež, že si všimla príznaky stresu no nebolo to nič zvláštne. „Mala rovnaký stres ako všetci poctiví študenti,“ povedal riaditeľ školy, ktorú navštevovala. Spomenul tiež návštevu u miestnej zdravotnej sestry, ktorá podľa jeho informácií tiež prebehla bez problémov a na tínedžerke nebolo vidieť žiadne znaky blížiacej sa tragédie.

Keď sa v osudný večer dostala dievčina na koľaje, podľa svedkov si po zazretí blížiaceho sa vlaku svoj osud rozmyslela. Hrozivé je najmä svedectvo o tom, že sa dievča pokúsilo vyliezť naspäť na perón. Keď sa jej to nedarilo, rozhodla sa pred vlakom utekať. Nemala šancu. Napriek tomu, že rušňovodič zatiahol záchrannú brzdu, rozbehnutý kolos sa mu nepodarilo zastaviť. Mladé dievča nemalo nádej na prežitie zranení, ktoré jej vlak spôsobil. „To, čo sa stalo, je len ďalším dôkazom toho, že pohyb na koľajniciach je veľmi nebezpečný,“ uzavrel riaditeľ školy.