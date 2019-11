Nezmenili názor: Koaliční poslanci stoja za zákonom o moratóriu

Voliči sa riadia podľa programových priorít, a nie podľa prieskumov. Uviedli to v relácii V politike televízie TA3 koaliční poslanci Radovan Baláž (SNS) a Róbert Puci (Smer-SD).

Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) hovorí o protiústavnosti zákona o predlžovaní moratória na zverejňovanie volebných prieskumov na 50 dní. Rovnaký názor zastáva Marián Viskupič (SaS). Novelu volebného zákona medzičasom vrátila do Národnej rady SR prezidentka Zuzana Čaputová. Nevylúčila ani možnosť, že po prípadnom opakovanom schválení podá podnet na Ústavný súd SR.

„Pani prezidentka je podľa mňa v určitom konflikte záujmov, pretože počas jej kampane boli práve najväčšie odchýlky v prieskumoch. Teraz, keď sme tú tému otvorili, je tu zrazu veľké haló,“ povedal Puci. Podľa Radovana Baláža má byť prioritou pre voliča program jednotlivých strán. „Voliči sa rozhodujú na základe programov, a nie prieskumov, a o tom by mala byť politická súťaž. Určite nie je normálne, ak v prieskumoch majú strany nameraný určitý výsledok a o pár dní je diametrálne odlišný,“ uviedol Baláž. Opoziční poslanci oponujú tým, že na novelu doplatia iba občania.

„Občan nebude vedieť informácie. Nepomôže to nikomu, je to protiústavné a zbytočné,“ domnieva sa Viskupič. Podľa Hegera je to diskriminujúce pre občanov. Ľudia nebudú mať informácie. Áno, strany si môžu zadať prieskumy, ale na konci dňa ich nebudú vedieť občania. Opatreniami sa dajú prieskumy rozumne regulovať, nie je riešenie ich zakazovať,“ uviedol Heger.