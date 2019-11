Opitá manželka zo zábavy pobozkala cudziu ženu: Z toho, čo sa stalo potom, nebudete chápať

Pár z amerického štátu Wisconsin Brandon Tidd (34) a jeho manželka Elizabeth (23) spoznali Shannon (30) prostredníctvom hry cez internet. Stali sa z nich veľmi dobrí priatelia a keďže Shannon sa chcela odsťahovať od rodičov, manželský pár jej ponúkol bývanie u nich.

Ako uvádza portál Mirror, jedného dňa trojica spoločne popíjala alkohol a z nudy sa rozhodli zahrať si hru „pravda alebo odvaha“. Pravidlá sú neúprosné a pod vplyvom alkoholu sa dve ženy pobozkali. Elizabeth bola vychovaná v kresťanskom duchu a nikdy predtým sa s dievčaťom nebozkávala. Bola údajne prekvapená, keď si uvedomila, že si to v skutočnosti užila.

„Ďalší deň sa to stalo znova, ale zašlo to oveľa ďalej. V tej chvíli sa Elizabeth zaľúbila do Shannon a ich láska sa prehlbovala,“ povedal Brandon.

Brandon, ktorý sa stretol so svojou manželkou v roku 2014 sa rovnako do Shannon zaľúbil. Trojica chcela ich milostný trojuholník vyriešiť, a tak sa spoločne zhodli, že nadviažu viacnásobný vzťah. Ide o takzvanú polyamoriu, počas ktorej partneri akceptujú viaceré ľúbostné vzťahy s plným vedomím všetkých zainteresovaných.

Brandon sa zveril, že hoci na začiatku bol trochu žiarlivý, vybudoval si dôveru a všetci sa navzájom milujú. Žiarlivosť prekonali najmä vďaka komunikácii a udržiavaniu rovnováhy vo svojich vzťahoch. Tvrdí, že prijatie Shannon do ich zväzku dokonca posilnilo jeho vzťah s Elizabeth.

„Tento život znamená, že komunikujeme oveľa viac ako iné páry. Ak je jeden z nás niekde preč, môžeme sa oprieť o toho druhého. Ak sa dvaja z nás hádajú, vždy máme rozhodcu. Stále sme si rovní a všetci máme vo vzťahu svoju slovo,“ opisuje ich netradičný vzťah Brandon.

„Pýtame sa navzájom ako sa máme na stupnici od jedna do desať. Tiež sa pýtame na to, čo nás rozčuľuje a čo nás robí naopak šťastnými. Jednoducho sme len ľudia, ktorá sa zamilovali do dvoch ľudí namiesto jedného. Nikto z nás sa neusiloval byť v trojici. Vyvíjalo sa to u nás tak prirodzene ako v každom inom páre,“ znejú slová zaľúbeného Brandona.

Minulý rok sa Brandon a Elizabeth rozhodli požiadať o ruku aj Shannon. „Zosobášili sa“ v októbri a v marci im Elizabeth oznámila, že čaká bábätko. Trojica plánuje nový prírastok do rodiny vychovávať spoločne.