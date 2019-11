Ďalšia prehra slovenských hokejistov na Nemeckom pohári: Olympijskému tímu Ruska podľahli po predĺžení 

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali s olympijským tímom Ruska 2:3 po predĺžení v druhom zápase na turnaji o Nemecký pohár v Krefelde.

V sobotňajšom dueli išli ako prví do vedenia Rusi, keď v závere úvodnej tretiny Sergej Tolčinskij prekonal Denisa Godlu dorážkou z tesnej blízkosti. Odpoveď zverencov Craiga Ramsayho prišla v polovici stretnutia. Jakub Sukeľ ideálne prihral Adamovi Liškovi, ktorý strelou z prvej vyrovnal. V tretej tretine ruskí hráči opäť chvíľu viedli po koncovke Vladislava Kodolu, ale remízu v riadnom hracom čase zariadil v 56. min Filip Krivošík. Rozhodnutie prišlo až v predĺžení, v ktorom sa druhýkrát presadil Tolčinskij.

Program turnaja uzavrú dva nedeľňajšie zápasy, v ktorých sa rozhodne aj o celkovom víťazovi podujatia. Od 11.00 h nastúpia Švajčiari proti olympijskému tímu Ruska, od 14.30 h vyzvú Slováci domácich hráčov.

Olympijský tím Ruska - Slovensko 3:2 po predĺžení (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 20. Tolčinskij (Kudako, Vovčenko), 42. Kodola (Voronin, Jermakov), 61. Tolčinskij (Kodola) - 28. Liška (J. Sukeľ, A. Kollár ml.), 56. Krivošík (Kollár ml., Šišovský)

Vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Piechaczek, Schütz - Gerth, Merten (všetci Nem.), 6217 divákov

Zostavy:

Olympijský tím Ruska: Tichomirov - J. Zajcev, A. Volkov, Jermakov, Kudako, Judin, Šemerov, Voronkov, Karpuchin - Tolčinskij, Igumnov, Briukvin - Voronin, Kodola, Vovčenko - Poriadin, G. Ivanov, A. Galimov - Cyplakov, Iľjin, Grebenščikov

Slovensko: Godla - Marek Ďaloga, Čerešňák, Koch, Martin Chovan, M. Rosandič, Bodák, Trška - M. Lunter, Zigo, P. Zuzin - Buček, Hrivík, Kudrna - J. Sukeľ, Gríger, Liška - Šišovský, M. Sukeľ, Krivošík - A. Kollár ml.

Úvodné striedania lepšie vyšli ruským hokejistom a v 3. min musel Denis Godla na dvakrát zasahovať po strele švihom od Arťoma Galimova. Slováci prvýkrát pohrozili po prieniku Samuela Bučeka z pravého krídla, ktorý pre svoj tím vybojoval presilovku. V početnej výhode slovenskí reprezentanti zovreli súpera v pásme, ale Andrej Tichomirov bol pripravený pri koncovkách Andreja Kudrnu aj Mareka Ďalogu. V 12. min putovali na trestnú lavicu Marek Hrivík s Bučekom, a tak si Rusi zahrali v prevahe o dvoch mužov. Dve minúty držali slovenský tím pod tlakom, no Godla viackrát úspešne zakročil a vytiahol sa najmä pri strele Vladimira Briukvina, ktorú zastavil betónom. Štyridsaťdeväť sekúnd pred prvou sirénou bol však kežmarský rodák prikrátky na dorážku Sergeja Tolčinského. Ruský útočník zostal pred bránkou úplne sám a pohodlne poslal puk do siete.

Na začiatku druhej tretiny sa oba tímy trápili vo finálnej fáze. Prvá nebezpečná akcia prišla v 26. min, keď Kirill Voronin tečoval Briukvinovu strelu nad slovenskú bránku. O dve minúty neskôr sa zmenilo skóre. Jakub Sukeľ našiel zadovkou naslepo Adama Lišku, ktorý umiestnil puk presne k žŕdke. Slovákom strelený gól pomohol a dodal im ofenzívnu odvahu. Nebezpečne pálil z ľavej strany Ďaloga a onedlho sprava aj Liška. V 31. min kontroval individuálne zdatný Tolčinskij, ktorého pokus Godla s námahou vytlačil do rohu. Na konci 37. min unikli dvaja slovenskí útočníci, Matúš Sukeľ prihral voľnému Filipovi Krivošíkovi, no jeho bekhendové zakončenie smerovalo príliš vysoko.

Ruským hokejistom vyšiel vstup do záverečnej časti hry. Hneď v 42. min sa dostali do brejku dvoch proti jednému, Vladislav Kodola si vymenil puk s Voroninom a pohodlne zakončil do odkrytej bránky. Slovenskí reprezentanti v snahe o vyrovnanie otvárali priestory v defenzíve. V 50. min mohol využiť viac miesta na ľavom krídle Sviatoslav Grebenščikov, ale jeho strelu švihom si postrážil Godla. Slováci sa ťažko dostávali do šancí, no napokon udreli po nenápadnej akcii v 56. min. Krivošík zvládol osobný súboj s ruským obrancom a bekhendom prekvapil Tichomirova. Mladý útočník síce posunul duel do predĺženia, v ňom sa však tešili Rusi. Tolčinskij naskočil zo striedačky, využil slabý dôraz slovenskej defenzívy a v nájazde na Godlu nezaváhal.