Expremiér sa opäť hlási o slovo: Mečiar naverboval do svojej strany známu Slovenku

Hlási sa späť o slovo. Škandálmi opradený expremiér Vladimír Mečiar (77) s politikou skončil po neúspešných voľbách jeho strany HZDS v roku 2010, keď presvedčil len 4,32 % Slovákov.

Po takmer desiatich rokoch na dôchodku je však späť na scéne a zo svojej Elektry v Trenčianskych Tepliciach rozbieha Hnutie Slovenská liga. V sobotu mali ustanovujúci snem, na ktorý prišlo asi 150 ľudí a po boku Mečiara sa ukázala známa exposlankyňa SDKÚ Zuzana Kondrlíková-Plháková (43).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Mečiara si na sneme zvolili za svojho predsedu. Expremiér nešetril úsmevmi a vítal sa takmer s každým, dokonca niektorým fanúšikom rozdal podpisy. Vo svojom príhovore plamenne hovoril o znovunadobudnutí národného vlastenectva Slovákov. Sám nie je presvedčený, že vo voľbách jeho nové hnutie uspeje. „Aký bude výsledok, dnes ťažko predpokladať. Ideme do boja o moc, zmeny, aby sa tieto zmeny na Slovensku uskutočnili. Táto cesta vám dáva možnosť, aby ste si tento štát osvojili, rieši to, čo potrebujete s výhľadom na niekoľko rokov, nie od tlačovky k tlačovke,“ vysvetľoval Mečiar. Pred prevažne starším publikom nezabudol spomenúť ani hrozby, ktoré podľa neho spočívajú v „prílišnom neoliberalizme“, no podľa neho to bude ťažký boj. „Myslíte si, že všetky tie nadácie a ,sorošovci‘ nám povedia vitajte?“ pýtal sa s tým, že chce definovať kompetencie Bruselu a slovenskej vlády. Novému Času prezradil, že politika sa podľa neho nachádza v morálnom úpadku. „Došli sme k záveru, že treba vytvoriť politickú silu, ktorá by pôsobila zjednocujúco. Máme však nevýhodu - krátky čas do volieb a menšie ekonomické zdroje,“ dodal Mečiar.

Nedávno založil svoju stranu aj jeho exminister spravodlivosti Štefan Harabin. „Nikdy som nepovedal, že je medzi nami zlý politický vzťah. Aj sme si pôvodne mysleli, že pôjdeme v jednej strane, pán Harabin sa rozhodol, že ide do Vlasti, tak som povedal dobre,“ uzavrel Mečiar. Počas snemu mu po boku robila spoločnosť známa exposlankyňa za SDKÚ Zuzana Kondrlíková-Plháková, ktorá má pôsobiť v predsedníctve strany.