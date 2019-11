Odloží si ich na pamiatku. Po piatich mesiacoch od ťažkej nehody pri pretekoch Critérium du Dauphiné sa hviezdny britský cyklista Chris Froome (34) zbavil skrutiek v tele. Zákrok bol plánovaný na začiatok novembra a podľa Frooma prebehol úplne bez problémov.

Štvornásobný víťaz Tour de France si v polovici júna pri náraze do múra zlomil stehennú a hrudnú kosť, krčný stavec, lakeť a rebrá. V piatok mu chirurgovia vo francúzskom St. Etienne vybrali z bedra kovovú platničku a z lakťa skrutky.

napísal Froome na sociálne siete k fotografii z nemocničnej postele.dodal. V stehennej kosti mu kovová tyč zostane až do konca života. Operácia je pre neho ďalším výrazným krokom na ceste k zotaveniu. To napreduje zatiaľ bez problémov a rýchlejšie, než si spolu s odborníkmi myslel. Na budúcoročnej Tour de France by chcel byť späť vo forme.