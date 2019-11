Liverpool ešte v tejto ligovej sezóne neprehral, zmení to Manchester City?

Obdobie pred záverečnou reprezentačnou prestávkou v tomto roku ukončí na Britských ostrovoch súboj momentálne najlepších tímov Premier League. FC Liverpool v ligovej sezóne ešte neprehral, čo na štadióne Anfield bude chcieť potvrdiť v zápase proti Manchestru City. Brazílsky útočník Roberto Firmino označil tento duel za "šesťbodový", špeciálny a veľmi dôležitý v súboji o majstrovský titul.

"Je to veľký zápas dvoch silných tímov, ktoré sa navzájom dobre poznajú a bojujú na čele tabuľky. Motivácia je preto o niečo väčšia. Musíme byť opatrní, aby sme súperovi nedali veľa šanci. V zápase musíme podať náš najlepší výkon a pokúsime sa zvíťaziť," vyjadril sa Roberto Firmino pre klubový web. Proti "Citizens" nastúpil doposiaľ v dvanástich dueloch a gólom či asistenciou sa podieľal až na desiatich presných zásahoch Liverpoolu.

Svoj pohľad na prestížny zápas klubov, ktorý v predošlej sezóne nazbierali dokopy 195 bodov, predostrel aj nemecký tréner Jürgen Klopp. "V zápasoch proti Manchestru City nemôžete hrať iba ofenzívne, no pokiaľ nie ste odvážny, tak nemáte šancu. Postavenie na ihrisku musí byť dokonalé a obrana perfektná. Veľa takýchto zápasov končí 0:0, ako to bolo aj vlani na Anfielde, no stále musíme so všetkým rátať, pretože je to futbal."

Pred dôležitým zápasom vypadol Manchestru City z hry brankár Ederson, ktorého trápia svalové problémy. Tréner Pep Guardiola si ale z toho ťažkú hlavu nerobí a pripomína, že súboj o Community Shield vyhral jeho tím vďaka gólmanovi Claudiovi Bravovi. Ten v rozhodujúcom jedenástkovom rozstrele chytil penaltu Georginia Wijnalduma a aj počas riadneho hracieho času mal veľa dobrých zákrokov.

Liverpool v rámci Premier League neprehral s Manchestrom City 16 domácich stretnutí po sebe a aj preto mu Guardiola zložil poklonu. "Liverpool je momentálne jeden z najsilnejších tímov na svete. Pre mňa ako trénera bol v minulej sezóne najsilnejším súperom, akému som čelil v mojej kariére. Vieme, čo znamená hrať na Anfield Road, no pokúsime sa počas 90 minút dodržiavať náš plán," skonštatoval Guardiola.