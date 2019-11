Ružomberok natiahol svoju sériu bez prehry: Zo Žiliny si odnáša 3 body

Futbalisti MŠK Žilina prehrali v úvodnom sobotňajšom zápase 15. kola Fortuna ligy s MFK Ružomberok 1:2.

Krajské derby počas prvých dvadsiatich minút veľa vzruchu neprinieslo. Ružomberok sa zameral na dôslednú defenzívu a dobré protiútoky, Žilinčania nevedeli svoje vysoké percento držania lopty využiť na zaujímavejšiu akciu. Aj preto mal jeden z brankárov možnosť predviesť sa až v 21. minúte, ale zato parádne, keď Kostadinov z hranice bieleho bodu namieril do siete, ale Holec reflexívne ľavou nohou na bránkovej čiare vyrazil loptu do poľa. O pár minút po varovaní prišiel od hostí gólový trest, keď si Takáč pekne vylepšil v 16-tke pozíciu a strelou k ľavej žrdi prekonal Holeca. Domáci nevedeli nič vymyslieť a prvý ich pokus medzi tri žrde, aj ten nie veľmi nebezpečný, poslal až v 35. minúte Kurminowski. V 41. minúte sa pokúsil Macíka prekonať Boženík, ale jeho pokus skončil iba na vrchnej sieti brány Ružomberka. V záverečnej minúte ešte videli diváci Zsigmundovu dobrú strelu z diaľky, ale mierila iba vedľa ľavého horného rohu Holecovej brány.

Domáci začali druhé dejstvo striedaním a v 47. minúte aj pokusom Bernáta mieriacim medzi tri žrde, ktorý Macík zastavil. Aktivitu Žiliny však Ružomberok postupne otupil a diváci videli iba nudné dobýjanie hradby desiatich Ružomberčanov. Tí trpezlivo vyčkávali na chyby domácich a v 62. minúte jednu z nich potrestal krížnou strelou do ľavého dolného rohu Regáli. Aspoň o zníženie sa mohol postarať Boženík, no hlavičkou vybojoval iba roh. Žilinčania sa nedokázali dostať ani do tlaku, ani do šancí a vyzeralo to, že sa ani v druhom zápase po sebe na vlastnom trávniku nedokážu strelecky presadiť, ale v prvej minúte štvorminútového nadstaveného času center Kiwiora z ľavej strany zužitkoval po odrazenej lopte na gól Bernát. Na viac však už domácim nezvýšil čas, a tak aj po druhý za sebou prehrali, tentoraz 1:2, naopak Ružomberčania natiahli sériu bez prehry na osem duelov a zvonku doviezli už po piaty raz za sebou všetky body.

MŠK Žilina – MFK Ružomberok 1:2 (0:1)

Góly: 90.+ Bernát – 25. Takáč, 62. Regáli. ŽK: Pečovský, Kaša, Demiri – Zsigmund, Kojnok, Regáli. Rozhodovali: Gemzický – Benko, Perát, 1692 divákov

Žilina: Holec – Vallo (38. Kiwior), Kaša, Králik, Demiri – Pečovský (46. Fazlagič) – Káčer, Bernát – Kurminowski (79. Balaj), Boženík, Ďuriš

Ružomberok: Macík – Kojnok (89. Jedinák), Čurma, J. Maslo, Twardzik, Mojžiš – Zsigmund (87. Qose)– Kostadinov, Takáč - Regáli, T. Bobček (83. Gerec)