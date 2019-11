Divoká rozlúčka so slobodou v Budapešti: Zadaný chlap sa vyspal s družičkou, doma zistil drsnú pravdu

Muž (29) išiel spolu so svojimi kamarátmi na rozlúčku so slobodou jedného z nich. Narazili na skupinku žien, ktoré si taktiež užívali rozlúčku so slobodou. Nakoniec sa s jednou z družičiek vyspal. Vtedy sa mu to síce veľmi páčilo, no teraz sa bojí, či ho nenakazila nejakou chorobou.

Ako informuje The Sun, on a deviati jeho kamaráti odišli do Budapešti rozlúčiť sa so slobodou jedného z nich. Ženy, ktoré boli v Budapešti za rovnakým účelom, boli ubytované v tom istom hoteli. Ešte predtým, ako vyrazili do ulíc sa obe skupinky náhodou stretli v bare a vymenili si svoje poznatky o tom, kde v meste sú tie najlepšie párty.

Jedno z dievčat sa mu zapáčilo, ale keďže aj on je zasnúbený, rozhodol sa byť gentlemanom. Párty skupinky sa rozdelili a každý si šiel svojou cestou. Okolo polnoci sa ale opäť stretli v jednom z barov, o ktorých sa predtým rozprávali. Všetci už vypili dosť alkoholu a on sa dal do rozhovoru s ňou. Páčila sa mu, vyzerala skutočne dobre, bola zábavná a veselá. Mala 26 rokov a po rozvode bola slobodná. Začali spolu flirtovať.

Dievčenská rozlúčka so slobodou sa rozpustila - dievčatá, vrátane spolubývajúcej tejto ženy sa rozhodli, že sa vrátia na hotel. Zvyšok pokračoval v žúrovaní. Zrazu dostal tento muž nápad. Tušil, že jeho spolubývajúci sa bude ešte dlho zabávať, a tak sa rozhodol ju pozvať na kávu do svojej izby. Žena očividne pochopila, o čo mu ide, a so smiechom povedala: "Jasné, to bude zábava."

Vyspali sa spolu a zhodli sa na tom, že to bol úžasný večer. Z jeho izby odišla ešte predtým, ako sa tam vrátil spolubývajúci. Ten ale vie, že dvojica odišla z párty spolu, a vyhráža sa, že to oznámi mužovej snúbenici. Ten si síce nemyslí, že by jej to povedal, no obáva sa, že možno jej to bude musieť oznámiť sám. Jeho intímne partie sú podráždené a svrbia. Bojí sa, že chytil nejakú sexuálne prenosnú chorobu. Odkedy sa vrátil domov, s priateľkou mal sex takmer každú noc.

Poradkyňa na stránke The Sun mu radí, aby rozhodne prestal mať sex so svojou snúbenicou, kým sa nenechá vyšetriť a nevylieči. Na klinike mu poradia, či aj ona sa musí nechať otestovať. Taktiež mu poradila, aby nevymýšľal žiadne výhovorky a aby jej jednoducho povedal pravdu a ospravedlnil sa. Ak ich vzťah je dostatočne silný, mala by mu snúbenica podľa poradkyne túto jednorazovú záležitosť odpustiť. Ak to ale robí pravidelne, malo by sa to dievča s nim rozísť. Taktiež mu odporúčila kontaktovať dievča z Budapešti.