Richard († 44) zmizol na exotickej dovolenke: Desivý nález v žalúdku žraloka zlomil jeho žene srdce

Mala to byť oslava narodenín jeho životnej lásky. Luxusný pobyt v exotickej destinácii sa pre Angličana Richarda skončil po týždni pri šnorchlovaní.

Ostrov Reunion, ktorý je formálne súčasťou Francúzska je rajskou oázou v strede Indického oceánu. Miesto je okrem krásnych pláží známe aj ako raj potápačov, ktorí sem z celého sveta prichádzajú obdivovať jedinečné koralové útesy. Jedným z nich bol aj Richard († 44) žijúci dlhé roky so svojou manželkou Verity v škótskom Edinburghu. Ako píše portál The Sun, jeho výlet za krásami pobrežia ostrova ukončila krutá smrť. „Žraloky tam nemali čo robiť, je to mimo ich teritórií, väčšinou zostávajú mimo lagúny,“ povedal zástupca miestnej polície.

Tú poprosila o pomoc práve manželka nebohého, ktorá ho nemohla dlhšiu dobu nájsť. Nakoniec v spolupráci s pobrežnou strážou ulovili v pobrežných vodách 4 obrovské žraloky tigrované. Všetky mali viac ako tri metre a v žalúdku jedného z nich sa našla ľudská ruka. Na odhrzynutej končatine sa zas našiel prsteň, ktorého nález zlomil Verity srdce. Okamžite totiž vedela, že ide o jej manžela. Zlú predtuchu zdrvenej ženy potvrdili aj následné testy DNA. „Obsah žalúdkov odchytených žralokov sa bude ďalej analyzovať,“ dodala polícia, ktorá sa momentálne snaží pomôcť vdove s vybavením transportu telesných pozostatkov naspäť do vlasti.

Útoky v oblati ostrova Reunion sú v posledných rokoch naozaj časté. Od roku 2011 ich bolo 27 z čoho bolo 11 smrteľných. Alarmujúcu situáciu sa rozhodol riešiť aj francúzsky prezident Emmanuele Macron, ktorý pri nedávnej návšteve prisľúbil 2 milióny eur práve na prevenciu stretnutí turistov a domácich obyvateľov so žralokmi.