Juraj Bača je známym hercom, ale v minulosti... Nečakané, čím sa živil kedysi

Od čísel pred kamery! Herec Juraj Bača (32) zahviezdil v markizáckom seriáli Komisár Rex a najnovšieho ho môžu ľudia vidieť v jojkárskej kriminálke Za sklom či v snímke Amnestie.

Jeho pôvodné povolanie však malo od cvakania televíznych či filmových klapiek poriadne ďaleko. Známy sympaťák totiž prezradil, že sa kedysi živil ako účtovník.

Bača sa pre súčasnú profesiu rozhodol až pred šiestimi rokmi. Dovtedy bol „zahrabaný“ v papieroch v kancelárii. „Pracoval som na účtovníckom oddelení. Veľa ľudí je nejakým spôsobom frustrovaných, keď žijú život, čo ich nebaví. A ja som to tak naozaj cítil, že niečo tam vonku mi uniká. Tak som sa v 26 rokoch rozhodol ísť na herectvo,“ povedal vo Fun rádiu Juraj, ktorý pôvodne vyštudoval manažment.

Od nového životného smeru ho neodradilo ani to, že sa stal začiatočníkom v období, keď už mal našliapnuté na sľubnú účtovnícku kariéru. „Bola to pre mňa veľká skúška pokory. Na VŠMU som, bez ohľadu na to, čo mám za sebou, bol prvák, ktorý nič nemôže vedieť,“ dodal herec, ktorý po Komisárovi Rexovi hviezdi v seriáli Za sklom či v novom filme Amnestie.